“Nunca he visto tan feliz a Cristiano como con Georgina”, dice uno de los mejores amigos del futbolista

Hay un refrán que dice “afortunado en el juego, desafortunado en amores”, y hasta el momento esta parecía ser el resumen de la movida vida sentimental del nuevo fichaje de la Juventus, Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en los últimos meses se le ha visto tan feliz junto a su nueva novia, Georgina Rodríguez, que parece que las cosas han cambiado en la vida personal del portugués.

"El hecho de tener una persona tan buena y cariñosa al lado de Cristiano me lleva a decir que nunca lo he visto tan feliz como con Georgina", asegura José Semedo, futbolista del Vitoria Setúbal y uno de los mejores amigos del crack luso. "Sin duda [que ella] es una de las grandes razones de su felicidad, lo veo en sus miradas, cuando están juntos, veo la complicidad que tienen el uno con el otro", afirma el también portugués en una entrevista al diario local Correio da Manha.

La pareja inició su relación a finales de 2016. Poco tiempo después de haber realizado una escapada a Eurodisney en París, la modelo de 24 años ya se sentaba en el palco del Santiago Bernabéu y poco a poco se los fue viendo más a menudo por las calles de Madrid. La confirmación oficial llegó en la alfombra roja de la entrega de premios The Best otorgados por la FIFA en enero de 2017 y a finales de ese año la pareja daba la bienvenida a una niña. Actualmente la pareja vive en Turín junto a sus cuatro hijos: Cristiano Jr (8 años), los mellizos Eva y Mateo (1 año), hijos de Cristiano Ronaldo por gestación subrogada y Alana Martina (10 meses), hija biológica de la pareja.

Respecto a los rumores de boda, Semedo no lo tiene muy claro, ya que el exjugador del Real Madrid intenta mantener ese tema en privado. "Él no habla mucho de eso, ya le dije que estoy esperando que se casen y él me dice siempre ‘calla, calla", cuenta el jugador entre risas.

A pesar de que la madre de CR7, Dolores Aveiro, aseguró que el matrimonio entre el jugador de 33 años y su novia no estaba en los planes, los rumores al respecto siempre rondaron a la pareja. Primero tras el nacimiento de su hija y nuevamente este verano cuando la modelo española se paseó por Italia con un vistoso anillo de diamantes.

Sin duda, esta es una idea atractiva para Rodríguez, quien confesó a la revista Hola! a principios de verano que le encantaría casarse “como toda mujer enamorada”. Sin embargo, en dicha ocasión, la modelo ya dejó claro que no tenían ninguna prisa por llegar al altar. "Por ahora tenemos muchas cosas en mente y entre manos, y creo que esto, ahora mismo, no es prioritario. Hay que organizar aún muchas cosas. Además, tal y como estamos, somos súper felices", aseguró.

Una de las 'stories' en la cuenta de Katia Aveira. Instagram

Pero a pesar de que el portugués parece haber encontrado la estabilidad familiar que deseaba, el ganador de cinco Balones de Oro no está pasando por su mejor momento futbolístico. Si bien ya se reencontró con el gol con un doblete el pasado domingo jugando con su nuevo equipo, en su estreno en la Champions League fue expulsado tras recibir una tarjeta roja antes de cumplir la media hora de juego. Su abatimiento fue notorio y no pudo evitar romper en llanto cuando tuvo que abandonar el campo de forma inesperada y a su juicio injusta.

Tras el encuentro, el portugués no quiso hacer ninguna declaración, pero su hermana Katia Aveiro, no dudó en desplegar su frustración en las redes sociales. En su cuenta personal de Instagram, la cantante puso una fotografía del delantero junto a este mensaje: “Vergüenza en el fútbol….se hará justicia…quieren destruir a mi hermano pero Dios nunca duerme…Vergonzoso ... #respetemoselfútbol”. Y en una story en la misma plataforma, Aveiro continuó: “Van a pagar muy caro por estas lágrimas. Él se va, Dios nunca duerme".