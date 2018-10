2

Kentukis

En el segundo libro de la escritora argentina Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978), 'Kentukis', no sucede nada que no pueda ocurrir en cualquier novela. Hay un argumento, una trama dividida en capítulos, unos personajes que se van alternando a medida que la historia avanza y un final carente de cualquier sorpresa. O mejor dicho, un no final. El mundo que nos presenta Schweblin está poblado de seres humanos que un día deciden incluir en sus rutinas la presencia de los kentukis. A medida que avanzamos en la lectura, estos seres se van adueñando de esta.