Más de 2000 personas conforman la caravana de migrantes centroamericanos que pretende llegar a Estados Unidos atravesando Guatemala y México. Sin embargo, este último país mantiene su postura asegurando que no permitirán la entrada y la estancia de los hondureños, si los requisitos legales no se cumplen. Por su parte, el Gobierno de EE UU ha amenazado con suspender la ayuda prometida al país centroamericano, si el éxodo no se detiene.