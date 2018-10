‘Podcasts’ para madres y padres: ¿tendencia o una simple moda?

No hay aún datos precisos de la producción y del consumo de podcasting en España pero lo cierto es que, según lo expertos, aunque se avanza lentamente, la tendencia es positiva. Así lo ve María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de proyecto de Podium Podcast, para quien la celebración recientemente de la edición número XIII de las Jornadas Nacionales de Podcasting (JPOD) constata que hay un interés creciente por parte de nuevas audiencias y que cada vez hay más marcas y empresas que se animan a apostar por este formato.

La educación y la crianza piden paso en el podcasting

El podcast ofrece la posibilidad de crear contenidos muy especializados y una mayor interacción con los oyentes con una inversión mínima. He aquí el atractivo de este género que aterrizaba en España hace 14 años de la mano del periodista José Antonio Gelado con el podcast Comunicando, y que se enfrenta a grandes retos como el de la monetización y la profesionalización de los programas. Entre los contenidos en auge, la educación y la crianza de los hijos.

Ante la cuestión de si este tipo de contenidos familiares reclaman un espacio que la radio sólo ofrece en pequeñas secciones dentro de sus programas principales, María Jesús Espinosa de los Monteros considera que el podcast es una oportunidad de oro para la especialización de contenidos ya que permite dirigirse a oyentes muy concretos, con contenido hiperespecializado e impactar directamente en sus intereses. “Creo que si las madres y padres tienen ahora una oferta bastante amplia de podcasts con ese tipo de contenido tan específico es una muy buena noticia”, cuenta.

Que este contenido interesa se ve en apuestas como la de Fundación Telefónica con Espacio Madresfera, un podcast en directo en el que Mónica de la Fuente, CEO de la comunidad de blogs Madresfera, y José David Delpueyo ‘Sunne’, director de la red Nación Podcast, profundizan junto a los expertos invitados en cada programa en temas de interés para familias que buscan una maternidad y paternidad digitalmente responsable. Para Silvia Royo, coordinadora de contenidos de Espacio Fundación Telefónica, la grabación del podcast es un valor añadido porque permite duplicar la difusión de cada encuentro. También cubre un nicho de público familiar “que hasta entonces era muy puntual en las actividades del auditorio y que ahora tienen una cita recurrente”.

Desde la plataforma Podium podcast lanzaron a mediados de septiembre, junto a Fisher Price y la agencia The Story Lab, El Sonajero, un espacio sonoro de varios podcasts dedicados a madres, padres e hijos. El interés viene, según explica María Jesús Espinosa de los Monteros, no sólo por el auge de la “demanda de este tipo de contenidos lúdicos y divulgativos sobre educación y crianza”, sino también por las virtudes de un formato como el podcast que “permite escuchar contenido interesante mientras estás haciendo otras cosas”. Algo a tener en cuenta si pensamos en una maternidad y una paternidad tan activa y multitarea como la actual.

8 podcasts para madres y padres

¡Buenos días, Madresfera!

En noviembre de 2016, Mónica de la Fuente estrenaba el primer episodio de ¡Buenos días, Madresfera!, un podcast que buscaba dar continuidad y otro formato a los cientos de contenidos que se publican desde la comunidad Madresfera, y que rompía con todo lo que se había hecho hasta la fecha en este formato. Se emitía en directo y con el planteamiento de hacerlo cada día, de lunes a viernes, a las 7.15 de la mañana. A punto de cumplir los dos años en el aire, y tras más de 500 programas, De la Fuente sigue derrochando humor cada mañana y demostrando que se pueden hacer contenidos valiosos e interesantes poniendo la educación de los hijos en el centro. “Es una vuelta de tuerca a lo que ya hacemos por escrito. Además, traemos a gente muy interesante, expertos, pediatras, profes, matemáticos, abogados… para ir recogiendo temas que nos rodean, que nos interesan, como padres y como personas. Con risas, variedad de perspectivas y mucho respeto, eso sí”, explica su directora.

Si bien el podcast inicialmente puede estar pensado para la comunidad formada por más de 4.000 blogs de familia, también resulta de interés, según Mónica de la Fuente, “para padres y madres, educadores, profesiones relacionadas con niños, o simplemente gente que quiere levantarse escuchando temas actuales y con mucho humor”. De momento acumulan casi 250.000 descargas y más de 100.000 sesiones, todo un récord en su sector, y prometen seguir acompañando la locura de las mañanas familiares si les dejan.

Cuando los niños duermen

Noemí Núñez y José David Delpueyo (Noe y Pepe) son los creadores de Cuando los niños duermen, un podcast ameno y desenfadado hecho por padres para padres. A punto de cumplir los tres años de vida, cuenta Noe que nació para pasar más tiempo con su pareja, que llevaba desde 2009 completamente sumergido en el mundo del podcasting. “Cada podcast lo hacemos desde el corazón. Cuando lo grabamos nos desnudamos completamente y decimos los que sentimos sin tapujos”, explican. A lo largo de cada programa la pareja habla sobre las vicisitudes de la maternidad y la paternidad, sobre sus inquietudes y preocupaciones con respecto a su propia experiencia personal con sus hijos. En ocasiones también cuentan con invitados para comentar temas de interés para familias.

Cuentos para irse a dormir

Cuando nació Lara, Manuel estaba trabajando en un podcast de ficciones sonoras llamado Agencia ROM, donde a través de guiones propios, y gracias a la colaboración desinteresada de voluntarios, estrenaban distintas series de ciencia ficción. La experiencia de la paternidad le animó a hacer algo “para disfrutar en familia” y en octubre de 2015, de forma casual, se puso a grabar con el móvil un cuento en voz alta. “Ocurrió algo mágico y eran sus reacciones. Al principio muchas onomatopeyas y chascarrillos, y poco a poco fuimos ganando complicidad, ganando mucho con las aportaciones de Lara. Hoy en día es algo que a mi hija le encanta y que yo disfruto muchísimo”, explica Manuel a El País.

Cuentos para irse a dormir se dirige tanto a padres como a hijos y en cada episodio Manu y Lara relatan cuentos de todo tipo, desde clásicos hasta historias inventadas por padre e hija. Asegura Manu que lo más interesante ha sido lanzar episodios de películas o series, como Regreso al Futuro, La princesa prometida o E.T., y que eso haya servido a las familias para poder disfrutar de la obra original con sus hijos. “Por el feedback que nos llega el podcast se ha convertido para muchas familias en un momento compartido, lo cual me parece casi un sueño”, dice su creador.

Proyecto hijos

Cada semana Almudena Palacios, maestra de primaria y antropóloga, pone en marcha un nuevo episodio de Proyecto hijos, un podcast en el que la filosofía Montessori y la Disciplina Positiva tienen todo el protagonismo. Cuenta Almudena que se animó a lanzar contenido para madres y padres en este formato porque como madre sabe lo difícil “que es sacar un hueco” para leer o ver vídeos, por lo que encontró en el podcast el formato ideal para acceder a sus contenidos mientras hacían otras tareas como el desplazamiento al trabajo, hacer deporte o las tareas del hogar.

El podcast va dirigido a madres y padres, pero también a todos aquellos que están rodeados de niños y quieran “educar en positivo, sin premios ni castigos, pero siendo firmes y poniendo límites a los niños desde la conexión emocional y no desde el miedo”. Su objetivo con el podcast es arrojar algo de luz a la educación y la crianza, o al menos aportar otra perspectiva: “Queremos aportarles una buena infancia, educarlos bien y a la vez no malcriarlos, pero hay ocasiones en que nos desbordan. Por esto, trato de dar herramientas y estrategias para que los padres aprendan a educar en positivo”, concluye.

Educación Respetuosa

Marta Martínez Lledó, psicóloga y madre de dos hijos, y María Jiménez Santonja, licenciada en Comunicación Audiovisual y Publicidad y especialista en podcasting, están detrás del proyecto Educación respetuosa, una web con información y cursos online para padres y docentes que desean ampliar conocimientos con respecto a la infancia. Como oyentes y podcasters de otras temáticas, sabían que la comunidad de podcasts es muy fiel, ya que, como apunta María Jiménez, “el oyente de podcasts busca contenidos especializados que no encuentra en radio convencional u otros medios”.

Por ello se lanzaron a crear la continuación sonora de Educación Respetuosa, una herramienta para, por un lado, dar a conocer sus cursos online para educadores, padres y madres, y por otro lado para crear comunidad. “Realmente pensamos que es un contenido interesante para cualquier persona puesto que buscamos un cambio de mirada respecto al trato a la infancia y al concepto que tenemos de educación. Queremos sobre todo divulgar contenido de calidad sobre nuestra visión de la educación”, explica María Jiménez.

Miriam Tirado

Miriam Tirado es una periodista enamorada del ámbito de la crianza, de ahí que diera un giro profesional a su carrera y se embarcara en la difusión y el análisis de este tipo de contenidos. Tras varias publicaciones y una web a través de la cual ofrece información a las familias sobre crianza y educación, se lanzó a crear un podcast dirigido a madres y padres a los que les interesen los temas de crianza, educación, desde el respeto y la consciencia, “que quieran reflexionar y que busquen herramientas y recursos para poder vivir una maternidad y paternidad más plena y feliz”.

Cuenta Tirado que los padres queremos hacerlo tan bien con nuestros hijos que a menudo nos “agobiamos” al ver que quizás no acabamos de ser las madres y padres que queremos: “Las expectativas son muy altas, y el día a día en nuestro mundo, muy estresante, con casi una nula conciliación, y mucho cansancio. Todo esto hace que criar, a veces, nos parezca dificilísimo, porque en realidad nos desconectamos un poco de lo esencial. Mi objetivo es que madres y padres vuelvan a conectar con esa parte y consigan fluir desde el amor, el respeto y la consciencia”, cuenta.

Control parental

El interés por las noticias relacionadas con la tecnología de Carmelo Sena García, ingeniero de telecomunicaciones y profesor de música, le llevó a descubrir y a enamorarse del podcasting. Tanto le gustó que decidió iniciar su recorrido en 2015 con un espacio llamado Mundo Suzuki, en el que contaba su experiencia como profesor Suzuki y todo lo que aprendía sobre esta metodología.

Un año después, el contacto de sus hijos con los dispositivos tecnológicos le animó absorber toda la información posible sobre tecnología e infancia. Aquello le condujo a comenzar un segundo podcast, que bajo el título de Control parental le ayudaba a sí mismo en la educación digital de sus hijos y, de paso, le permitía ayudar a otros padres y madres que como él estuvieran perdidos en este ámbito. Temas como qué podemos o no podemos hacer en internet, qué es la privacidad o cómo limitarla y el ciberacoso han formado parte del podcast. “La verdad, no sé a dónde se dirige pero sé que quiero continuar haciéndolo porque me encanta ese ratito de intimidad en mi habitación con el micrófono y el portátil, hablándole a la gente. Si además es útil, y ayuda a alguien, mejor que mejor”, asegura.

Una guardería para Leo

Para Cristina Aparicio, arquitecta y fundadora de la marca infantil cleOveo, su pasión ha sido siempre la de comunicar y fue gracias al podcasting que encontró cómo dar rienda suelta a esa afición. Comenzó por una necesidad profesional, como herramienta de marketing para su empresa de moda sostenible, pero se quedó por necesidad personal. “Al igual que muchas mujeres se convierten en blogueras al ser madres como vía de escape y desahogo, yo encontré en el podcasting el medio para dar salida, no sólo a mis angustias de madre primeriza, sino a las de emprendedora, a las de aprendiz de diseñadora de moda sostenible, de podcaster, y mucho más”, cuenta Aparicio.

Tras otros intentos llegaba en 2018 Una Guardería Para Leo, un podcast para padres y madres que, sin querer renunciar a estar con sus hijos, sienten la necesidad de emprender y hacer realidad su desarrollo profesional o sus proyectos personales. “Esta dicotomía produce angustias, sentimientos de culpa y muchos problemas de conciliación. Se trata de dar voz a todos estos temas de forma real y cercana y huyendo de los tabús”. A lo largo de cada programa, la emprendedora pone sobre la mesa las dificultades reales que tiene la maternidad en pleno siglo XXI, pero sin renunciar al optimismo. “Me gustaría pensar que mis experiencias, mis angustias y alegrías, o mis sentimientos de culpa en ocasiones, ayudan a otras madres que se sienten identificadas con ello. Pero sobre todo y ante todo me gustaría pensar que Una Guardería Para Leo entretiene, inspira, hace compañía y transmite buena energía”, concluye.

