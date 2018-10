Amaia Montero: “Siempre juzgamos el exterior y no el interior”

Desde que Amaia Montero lanzó su último disco, Nacidos para creer, a finales del pasado mes de enero la cantante ha sido más noticia por las polémicas que le han rodeado que por su trabajo. La noche de este miércoles reapareció en público en la entrega de unos premios y no escabulló contestar a preguntas sobre el ruido que ha girado en redes sociales alrededor de su persona.

“Ha habido momentos duros y también decepcionantes, aunque el balance de mi carrera es muy positivo”, dijo a Europa Press. “Lo que más pena me da es que yo me entrego mucho a mi trabajo, y desde que nació el disco ha sido polémica tras polémica pero, sobre todo, sin hablar de lo que es el disco. Eso es lo que más me dolía”.

Cambios en su físico, actuaciones fallidas y criticadas ampliamente en redes sociales, extraños tuits de la cantante que se interpretaron como una despedida e incluso una polémica con Malú, compañera de profesión, cuando ésta parecía defenderla de las críticas sobre su peso y Amaia Montero le contestó: “Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto".

La cantante posa para la cámara. GTRESONLINE

Sobre ese momento Montero ha preferido no volver a comentar nada. “En este caso prefiero no pronunciarme”, dijo. Pero no evitó entrar en las críticas que recibió en junio por su concierto en Renedo (Cantabria): “Días malos podemos tener todos pero en este caso fue un problema de sonido. Si yo llego a tener un problema vocal, lo digo”, afirmó la antigua componente de La Oreja de van Gogh. “Creo que la prensa, con todo respeto, se está volviendo muy diferente. La verdad se vende a un bledo”.

La cantante no paró de sacar a relucir sus 22 años de carrera y lo que duelen las cosas cuando se deja el esfuerzo profesional a un lado para centrarse en otros detalles a nivel personal, se negó a contestar directamente a quienes critican su físico y afirmó que está feliz pero sin pareja. “Siempre juzgamos el exterior y no el interior. Yo soy una persona feliz en estos momentos y cuando no lo he sido también lo he dicho pero en estos momentos lo soy”, afirmó Montero.

La artista tampoco se negó a contestar a preguntas sobre su deseo de ser madre. “Después de esta gira americana, ya seguro”, detalló sobre el momento en el que se pondrá a pensar seriamente a tener un hijo. “Me encantaría en pareja, pero si no hay pareja, yo lo que quiero es un niño o una niña. Ese es el reto que me queda. He llegado a muchos que ni si quiera me había propuesto pero sin duda este es fundamental para mí”.