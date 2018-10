Mitos, actores y vaqueros: así se han reinventado las prendas más icónicas de Levi's®

La historia se repite a menudo. Están los artistas cuyas carreras reproducen el mismo ciclo de vida de una tendencia. Y luego están los que han sabido dosificar el deseo por encima del bien y del mal: esos tipos atípicos como Justin Timberlake, que aún hoy, con 37 años, sigue siendo noticia. Esta vez no solo por sus canciones o películas, ni por los monólogos en Saturday night live, sino por haber replanteado varios de los clásicos de Levi's® en una colección, Fresh Leaves, que además dice bastante de su 2018.

La versión sherpa de la clásica chaqueta Trucker de Levi's® incluida en la colección Fresh Leaves juega con el acabado del ‘denim’ y también con las proporciones de las prendas, una seña de identidad en la colaboración con Justin Timberlake.

Su nombre, Fresh Leaves, se refiere al concepto contemporáneo de Justin, orientado a las próximas generaciones, con el que ha desarrollado una versión moderna de 20 prendas del archivo histórico de la casa (donde no fallan los vaqueros 501 y la chaqueta Trucker, por supuesto). Todas conservan la identidad icónica y atemporal característica de la firma pero con una visión actual, un nuevo estilo y una mezcla de colores, patrones y siluetas con una apariencia fresca y renovada.

En la colección se han utilizado materiales y prints clásicos, (como los cuadros, el camuflaje, el denim, el borrego, o la lana) que se han incorporado a las prendas sin alterar su ADN. En ellas se juega con las proporciones y longitudes, incorporando la capucha como elemento diferenciador y, entre sus detalles exclusivos, incluye lettering en negro del icónico Levi's® Red Tab y también en la etiqueta trasera Two Horse Pull. Además, se presenta una nueva incorporación al portafolio de fits de Levi's® para hombre: el 501® Slim Taper, inspirado en cómo Justin usa sus 501® y en cuatro acabados distintos. ¿Más novedades? La chaqueta con print de camuflaje, impresa con la tecnología de láser digital Project FLX, las chaquetas oversize y los imprescindibles gorros de lana.

Jon Arias Gianfranco Trípodo | Cristina Malcorra El protagonista de ‘Instinto’ (Movistar+) y solista de Layabouts viste sobrecamisa y pañuelo Levi’s® x Justin Timberlake. La colección Fresh Leaves está a la venta desde el 4 de octubre en tiendas seleccionadas de todo el mundo.

“Justin se ha inspirado en la vida que lleva ahora con su familia en las montañas de Montana (al noroeste de Estados Unidos), y en el modo en que el lugar le ha conectado con otras referencias a la hora de vestirse”, cuenta Karyn Hillman, responsable de producto de la firma. Timberlake, Hillman y Jen Sey, responsable de marketing, presentaron la colección este verano en París y, como ya han pasado un par de meses de aquella presentación en París, en ICON hemos decidido ponerlos a prueba con tres actores con tanto talento como Justin que conocieron a Timberlake mucho antes de seguirle en Instagram.

Nico Romero (Cáceres, 1983) asegura que Las chicas del cable ha sido lo más parecido a una victoria. No porque le haya dado estabilidad en un trabajo que se tambalea por norma, que también, sino porque le ha confirmado que rechazar la plaza en un hospital italiano no fue tan mala idea. “Tenía una necesidad y cambié de vida. En ese sentido entiendo los saltos que ha dado Justin. En parte hablan mucho de ponerse a prueba y ver de lo que uno es capaz, ¿verdad?”.

Eloy Azorín Gianfranco Trípodo | Cristina Malcorra La primera vez que Eloy Azorín llevó unos vaqueros 501 eran de etiqueta de cuero. "A finales de los ochenta, con 11 o 12 años, solo me fascinaba algo si se lo ponía ese chico de la escuela que creía que molaba muchísimo. No me acuerdo de su nombre ni de su cara, pero sé que siempre venía a clase embutido en unos Levi's®". El proyecto más reciente del actor es la serie 'El Continental' (en emisión en TVE). Aquí posa con vaqueros, chaqueta Trucker y camisa de cuadros de algodón de la colección Fresh Leaves de Levi's®.

A Eloy Azorín (Madrid, 1977) le cambió el chip con el estadounidense cuando lo vio en la película Alpha dog, de Nick Cassavetes. “Flipé con la broma que le gastó Ashton Kutcher, que le hace creer que Hacienda le ha quitado todo lo que tiene en casa. ¡Hasta sus perros! Justin llamó llorando a su madre y ahí pensé: ‘Vaya, ¡qué buen tío es este chaval!”. Azorín, que ha estrenado la obra 7 años en los Teatros del Canal, comprende el impacto que alguien así puede llegar a tener en cualquier parte del mundo. Después de todo, en Argentina hay gente que se tatuó la cara de Cecilia Roth cuando él interpretó a su hijo en Todo sobre mi madre. “Y eso lo llevo arrastrando. A veces soy como un híbrido entre el niño de E.T. y el de El sexto sentido”.

Si Levi's® y Timberlake se convirtieron en mitos cuando ni siquiera había algo tan globali- zador como Internet, ahora toca rebuscar en el espíritu nacional. Pero no con banderas. Fresh Leaves añade a la estética vintage de las zonas rurales la propor- ción del hip hop noventero de la Costa Este. ¿La pieza favorita de Justin? El vaquero 501 en color negro. Y de corte slim.

También hay algo que comparten Timberlake y Jon Arias (Madrid, 1987): los dos cumplen con el perfil de cantante-actor. No precisamente en ese mismo orden de preferencia. “Esté encima de un escenario con mi grupo [Layabouts] o con un texto delante de una cámara, lo que hago es interpretar”. De acuerdo: en Instinto, la serie que Movistar+ estrenará en 2019, Jon interpreta a un empresario de éxito que luego, en realidad, no lo es tanto. ¿Y qué hay de la relación del vaquero con su rock and roll? “No he dado un solo concierto con un pantalón que no fuese tejano. Y los Levi's® como eran una inversión, me los ponía para el día a día, los gastaba hasta la saciedad, y cuando empezaban a fastidiarse se convertían en ropa de concierto. De algún modo les he dado una segunda vida”.

Nico Romero Gianfranco Trípodo | Cristina Malcorra Hacerse adulto exige sacrificios. Nico Romero se gastó todo lo que tenía en la hucha pero ganó en independencia. "Hay un cambio en la vida cuando deja de vestirte tu madre y empiezas a elegir lo que te quieres poner". Con el dinero debajo del brazo entró en la tienda Levi's® de Cáceres, eligió el pantalón que más le gustaba y se lo llevó puesto. "Para mí fue un ejercicio de madurez total". Con 118k seguidores en Instagram, el influencer sabe manejar las redes sociales. Aquí viste pantalón, camiseta y chaqueta de la colección Fresh Leaves de Levi's®.

