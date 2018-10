Animales de compañía, también en la oficina para aliviar el estrés

Nimo sale de un automóvil a toda prisa para entrar a trabajar en una agencia de publicidad de Bangkok, pero Nimo no es un empleado cualquiera. Es un perro.

El husky de pelo castaño acompaña todos los días a su dueño, Thimpaporn Phopipat, a su trabajo en la agencia de publicidad digital YDM en la capital tailandesa. "Como amo a los perros, realmente me dieron ganas de trabajar aquí ", explica Thimaporn, de 29 años, relaciones públicas digital. También le acompaña su perrita chihuahua Muu Pan.

La tendencia de llevar el perro al trabajo está ganando terreno en Tailandia, especialmente en empresas dedicadas a la publicidad o en negocios que con un horario irregular. Esta política está enfocada a aliviar el estrés, y a atraer y retener algunos empleados, según algunas fuentes.

Otras agencias de publicidad tailandesas también han impulsado políticas dog-friendly (admiten perros en sus instalaciones), pero YDM, con casi 200 empleados y 20 perros de compañía, es la más importante.

Varias investigaciones apuntan a los beneficios derivados de llevar a los perros al trabajo, pero un estudio publicado por el International Journal of Environmental Research and Public Health, especializado en investigaciones medioambientales y de salud pública, advertía del riesgo de alergias y transmisión de enfermedades. El mismo informe dice, sin embargo, que las mascotas podrían ayudar a amortiguar el estrés en el trabajo.

Perros en una oficina de Bangkok. reuters

Incluso las personas que no llevan a sus perros a la oficina pueden beneficiarse de su presencia para mejorar las relaciones con sus compañeros. "A veces la situación pueden volverse caóticas, pero es un buen tipo de caos, porque me hace feliz y me tranquiliza", asegura Jitramas Watana-ug, de 31 años, gerente de YDM.

La propietaria de la agencia, Anankarat Kongpanichkul, de 42 años, introdujo la política dog-friendly cuando fundó YDM hace ocho años. "Para mí es muy alegre, nos hace sentir como en casas", afirma.