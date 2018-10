La exesposa de Stephen Hawking critica “irritantes” errores de ‘La teoría del todo’

Tres años después de su estreno en España, La teoría del todo está recibiendo críticas de una de sus protagonistas directas. Jane Wilde Hawking, la que fue esposa durante 30 años del científico británico Stephen Hawking. En plena gira promocional de su segunda novela Cry to Dream Again (Llorar para soñar de nuevo), Wilde se ha tomado unos minutos en el Festival Literario de Henley para aclarar algunos aspectos de la galardonada película. De acuerdo a un artículo publicado en el diario británico The Daily Mail, la escritora de 74 años considera que hay muchos hechos en el filme biográfico que fueron alterados y muchos otros que se pasaron por alto, lo que, en su opinión, perpetúa una ficción sobre la realidad.

"Sabía que si había errores en la película, serían inmortalizados, y así fue", señala la escritora británica. "Me pareció muy irritante y no quería que sucediera. Nunca creas lo que ves en las películas", añade. La película lanzada en 2014 y protagonizada por Eddie Redmayne y Felicity Jones, estuvo basada en el libro de memorias Traveling to Infinity (Viajando al infinito), escrita en 2007 por Wilde. La cinta rastrea la vida de la pareja desde que se conocieron en 1962 hasta su divorcio en 1995.

Los aspectos más molestos para la exesposa del científico son dos: la forma en la que se conocieron y el desgaste que producían los incontables viajes que realizaban por el trabajo de Hawking. Respecto al primero, el filme representa el primer encuentro en una fiesta en la Universidad de Cambridge. Se ve cómo la escritora llega a la reunión junto a una amiga y ve al físico hablando con un grupo de amigos. "¿Quién es él?", pregunta una Wilde de aproximadamente 18 años a su acompañante, mientras que al otro lado del salón un amigo de Hawking le cuenta al oído que ella es Jane Wilde, ante su notorio interés. Minutos después el científico se acerca a la joven y así empieza la historia de amor.

De acuerdo a la británica, el encuentro fue muy diferente en la realidad. "Yo no era estudiante en Cambridge cuando Stephen y yo nos conocimos. Nos conocimos en nuestra ciudad natal, en St. Albans, cuando yo acababa de terminar el colegio y Stephen comenzaba su doctorado en Cambridge", aclara.

Stephen Hawking junto a su esposa Jane y sus hijos Robert y Lucy en 1978. Cordon Press

Respecto a lo segundo, a la exesposa le parece que no se llega a contar bien lo agotador que realmente fue volar alrededor del mundo para acudir a conferencias científicas con alguien que necesitaba cuidados especiales. "La película solo muestra una parte de nuestras vidas, la de Cambridge. Nuestros numerosos viajes al extranjero fueron ignorados por completo. Por ejemplo, nuestra luna de miel la pasamos en una conferencia de física en la Universidad de Cornell, en Nueva York", cuenta la también educadora.

"Lamento que ninguno de estos extensos viajes. con toda la organización que requiere, el hacer las maletas para una familia con un miembro severamente discapacitado, transportarlo, conducirlo, así como el cuidado diario habitual, realmente aparezca en La teoría de todo", asegura.

Pero lo que más molesta a Wilde no es el hecho de que se pasasen por alto los detalles, sino que los productores no hubieran escuchado sus recomendaciones. "Pedí una versión en la que simplemente se pudiera ver el coche con todas las maletas, los pasajeros y la silla de ruedas para que ese aspecto de nuestras vidas estuviese representado, pero me dijeron que esto no era posible debido a las limitaciones de tiempo", afirma.

A su vez, la educadora también lamentó que el papel de sus padres fuera tan escaso en la película, cuando en la vida real fueron de mucha ayuda para la pareja. "Esto fue especialmente triste ya que el estreno tuvo lugar en el que habría sido el cumpleaños número 100 de mi padre", agrega.

Pero no todo está perdido para la exesposa del físico ya que, a pesar de los detalles erróneos, considera que la película es "muy fiel a la vida real" en el aspecto emocional. Además, la escritora asegura que su exmarido, quien murió en marzo de este año, estaba contento con el filme, aunque le hubiera gustado que se enfocara más en la ciencia.

Stephen y Jane Hawking se casaron en 1965 y tuvieron tres hijos: Robert (51 años), Lucy (48 años) y Timothy (39 años). Al poco tiempo de ingresar en la universidad de Cambridge, Hawking empezó a desarrollar síntomas de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que lo acompañaría hasta el día de su muerte a los 76 años. "A Stephen le dieron dos años de vida en 1963 y luchó contra esa miserable enfermedad hasta este año", cuenta Wilde. "Fue como si un gigante hubiera sido derribado, cuando nosotros pensábamos que era inmortal. Creo que eso fue lo que sentimos todos", concluye Wilde.