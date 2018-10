Serena Williams canta en toples para concienciar sobre el cáncer de mama

La tenista Serena Williams ha decidido tomarse un pequeño descanso de las pistas por una buena causa. A dos semanas del Día mundial del cáncer de mama (19 de octubre) y para dar inicio al mes dedicado a la lucha contra esta enfermedad, la tenista estadounidense se ha unido al proyecto I Touch Myself para concienciar a las mujeres sobre la importancia de realizarse un control regular de sus pechos.

En el vídeo publicado por Williams el pasado domingo en su cuenta de Instagram, se puede ver a la deportista de 37 años en toples sosteniendo sus pechos mientras canta la canción I Touch Myself (Me toco a mi misma) de la banda de rock australiana, The Divinyls. El mensaje que quiere transmitir Williams es erl de recordar a todas las mujeres que deben palparse los pechos regularmente para ver si notan algún tipo de bulto que pueda significar un tumor cancerígeno.

"Sí, esto me sacó de mi zona de confort, pero quería hacerlo porque es un problema que afecta a todas las mujeres de todos los colores, en todo el mundo", ha escrito Williams a sus casi 10 millones de seguidores en Instagram. "La detección temprana es clave, salva tantas vidas. Solo espero que esto ayude a recordarles eso a las mujeres", ha añadido la tenista.

El proyecto I Touch Myself fue creado en 2014 en honor a Chrissy Amphlett, cantante de la banda The Divinyls, fallecida en 2013 por esta enfermedad. "Amphlett nos dejó esta exitosa canción para recordar a las mujeres que prioricen su salud", explica Williams en su publicación. El proyecto cuenta a su vez con el apoyo de Berlei, una marca de lencería femenina de Australia que ha creado un sujetador especial en honor a la cantante, llamado The Chrissy. Los beneficios de la venta del sostén serán donados al Breast Cancer Network Australia (la red de cáncer de mama en Australia).

De acuerdo al Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama, esta es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres en España. Cada año se diagnostican alrededor de 20.000 casos nuevos, de los cuales un 25% (6.000 casos) son mortales.

Esta no es la primera vez que la tenista, quien mantuvo el número uno durante 319 semanas y que ganó 23 Grand Slams, se perfila como portavoz sobre muchos de los problemas que aquejan a las mujeres. En febrero de este año, tras tener complicaciones después del nacimiento de su hija Alexis Olympia, Williams impulsó una campaña para que "cada madre y cada recién nacido reciban atención médica". Como embajadora de UNICEF, ella recalcó en ese momento que diariamente mueren 2.600 recién nacidos en su primer día de vida, y que si bien ella pudo acceder a la atención médica necesaria, hay muchas mujeres que no corren con la misma suerte. "Cada madre, en cualquier lugar, se merece tener un embarazo y un parto saludables, sin importar su raza", añadió en un artículo publicado en la página web de la cadena estadounidense CNN.