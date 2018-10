17 ‘apps’ para facilitarle el curso a tus hijos

Móviles sí, móviles no. Más no que sí. Nos pasamos el año en ese debate. No podemos negar que estos dispositivos junto a tabletas y similares pueden ser, entre otras cosas, un elemento distractor y disruptor, en general, y a la hora de ponerse a estudiar o hacer los deberes, en particular, lo que provoca tensiones tanto en padres como en niños. Sin embargo, si los usamos con supervisión de un adulto, moderación y como una herramienta de estudio, podemos darle la vuelta y poner a los smartphones de nuestro lado. Algunas son gratuitas, otras de pago, pero la mayoría pueden servir de ayudar en la organización del tiempo de una manera más eficiente, lo que permitirá a nuestros hijos disfrutar de todo el resto de cosas de la vida. Y sin móvil.

PLANIFICAR EL TIEMPO

1. #Google Calendar

Parece que es lo básico y que los adultos usamos o, al menos, conocemos, pero no todos los estudiantes lo manejan. Organizar y planificar el día, la semana o el mes, visualizando las actividades como apoyo a la agenda escolar. Se puede programar un evento para un día particular o que se repita de forma periódica; vincular al correo electrónico y a la lista de tareas; invitar a otros usuarios, y también es posible tener varios calendarios.

2. #Exam Countdown

Más sencillo y visual, este calendario permite agregar y ver los hitos importantes con fecha y hora, destacados con colores e iconos. Añade el número de horas o los días que faltan para un evento sea un examen, entrega de un proyecto, deberes o cualquier actividad, iniciando la cuenta atrás hasta el día señalado. Es gratuita y está disponible para iOS y Android

ORGANIZAR TAREAS

3.#Wunderlist

Para evitar despistes y algún disgusto, esta aplicación es una lista de tareas que puede ser una buena aliada para planificar los asuntos pendientes. Es una agenda virtual que planifica horarios, organiza, gestiona y registra todas las actividades y recuerda fechas de entrega de trabajos o exámenes. Se puede usar también desde el ordenador. Gratuita y está disponible para Android e iOS.

4. #Normas Para Niños

Si además quieres mantener la motivación con recompensas y gamificación, esta es una app que servirá no solo para ir viendo avances en el estudio sino también en todos los hábitos que los padres acuerden con los niños, diseñada con dibujos atractivos y colores vivos, que concede premios y recompensas virtuales. Gratuita y disponible para Android.

5. #Sleep Cycle Alarm Clock

A veces, el descanso es hasta más importante que el estudio. Y dormir es algo que conviene que los chavales incluyan en sus rutinas de estudio. Esta app analiza los ciclos de sueño, indicando cuánto se debe dormir y cuándo es hora de levantarse para hacerlo con energía y, sobre todo, bien descansado, según el sueño profundo o ligero. La app añade una cuidada selección de melodías relajantes para crear un entorno agradable para el descanso. Disponible para iOS y Android.

HERRAMIENTAS Y APPS PARA ESTUDIAR

6. #Sympl Pomodoro

7. #Be Focused

8. #Brain Focus

Creada en la década del 80, la técnica Pomodoro es una herramienta de estudio que favorece la concentración y eficacia del trabajo. Se basa en un método dirigido a aumentar la productividad mediante la organización del tiempo en periodos breves de 25 minutos (“pomodoros”), tras los cuales se descansa 5 minutos. Cada cuatro pomodoros, la pausa se alarga 5 minutos más. Favorece la concentración. Estas tres aplicaciones ponen la técnica a disposición de usuarios, ya que suponen un temporizador, reloj e historial de los logros cada vez más eficientes en menos tiempo. Para eliminar posibles distracciones, está la opción de desactivar la wifi, los sonidos y la vibración durante los períodos de estudio. Son gratuitas, aunque tienen sus versiones de pago; la primera, disponible para Android y la versión Pro cuesta 1,69 euros; la segunda solo para iOS y la tercera, para ambas.

9. #GoConqr

Mapas mentales, diapositivas, fichas de memoria, apuntes en línea y pruebas que los mismos chicos pueden crear según sus requerimientos. Permiten ordenar las ideas y poner a prueba sus habilidades y también autoevaluar su estudio en casa, colegio, instituto, universidad u otro centro educativo. Es gratuita y disponible para iOS y Android.

10. #Squid

Permite tomar apuntes, notas, citas y rellenar formularios desde el móvil o tableta, escribiendo con un lápiz digital o solo con el dedo. Las tareas se organizan en libretas. Para iOS y Android.

11. #Cam Scanner

Para digitalizar alguna página de un libro de referencia de la biblioteca, apuntes o cualquier documento en JPEG y pdf. También permite compartirlos desde la app. Tiene versión gratuita y está disponible tanto para iOS como para Android.

12. #Quizlet

Siempre es una ayuda poder tener distintas formas de repasar y comprobar el aprendizaje de conceptos. Con esta aplicación es posible prepararse para las pruebas, probar la memoria y responder contrarreloj. Tiene un periodo de prueba de 7 días. Disponible para iOS y Android.

13. #EasyBib

A medida que los niños van creciendo, cada vez deben hacer más trabajos y proyectos, para los que es importante citar las fuentes y la bibliografía utilizadas, y colocarlas como notas al final de la página. Pero para describir una referencia bibliográfica existen algunas normas y estilos para estructurarlas. Dónde va el nombre y apellido del autor, el título de la obra, los signos ortográficos, el uso de cursivas y negritas, etc. se ciñen a ciertas pautas universales para leerlas con facilidad, aunque hay algunos estilos que difieren de otros. Es útil sobre todo para universitarios, a quienes muchas veces se les exige utilizar un criterio de bibliografía. Solo hay que escanear el código de barras del libro o pegar el enlace de la web: la app le dará el formato para la bibliografía.

PARA LOS MÁS PEQUES

En Educación Primaria, más que técnicas de estudio propiamente tales, podemos promover momentos lúdicos y juegos que les permiten concentrarse en una actividad, razonar, organizar, memorizar... La música, el dibujo, la pintura y los cuentos, suelen ser de gran inspiración, por lo que estas apps pueden ayudar.

14. # Cursive Writing Wizard

Para aquellos niños que empiezan con la escritura, esta aplicación les servirá para entrenar la mano y ejercitar los movimientos, ya que les insta a seguir el trazo de letras mayúsculas, minúsculas, palabras, números y frases. La idea es que sigan cada recorrido con su dedo, que se va llenando de diferentes motivos y colores a medida que lo van consiguiendo, como una forma de motivarles a que vayan avanzando en la dificultad. Cuando han seguido adecuadamente el trazo, se premia con minijuegos interactivos relacionados con la escritura. Disponible en iOS y Android por 5,49 y 3,99 €, respectivamente.

15. #Loopimal

Los animales suelen ser una de las figuras favoritas en la infancia: los vinculan a sus juguetes, cuentos, dibujos y... ¡a la música! Esa es la filosofía de esta app, que introduce a los niños en notas musicales, ritmos, melodías y movimientos, que podrán componer fácilmente. Se trata de una herramienta de animaciones y efectos de sonido que funciona gracias a recuadros que interpretan diferentes secuencias que el niño va eligiendo a su gusto, ordenándolos y reorganizándolos, adjudicando cada secuencia a un animal. Disponible en iOS por 4,99 euros.

16. HangArt

Para que los niños a partir de los 5 años disfruten y hagan sus primeros pinitos artísticos. Esta aplicación ofrece tres actividades: jugar al Ahorcado, en el que cada palabra de la que se sigue el trazo produce una colorida ilustración predefinida; dibujar y pintar, y guardar los dibujos en una carpeta, y, por último, ir a la galería, rescatar esas ilustraciones y hacer pequeñas historias con ellas. Ejercita la escritura y el trazo, el vocabulario, la memoria, el dibujo y, sobre todo, la imaginación a partir de las creaciones propias. Para iOS y Android por poco más de 1 €.

17. Zen Studio: dactilopintura

El dibujo tiene infinitos beneficios para los niños, desde el punto de vista cognitivo, pero también emocional. Esta aplicación les da la posibilidad de darle color a dibujos y diseños con patrones que podrán pintar con sus dedos, creando y mezclando tonalidades sin límite. Está diseñada sobre todo para conseguir tranquilidad y concentración en los niños, pero también para acercarlos a los conceptos de espacio, forma, color y simetría. Se toca una vez para crear un lienzo y otra para elegir color. A partir de ahí, pueden dibujar y pintar libremente, acompañando su actividad con una música relajante de meditación que incluye la aplicación. Es gratuita y está disponible para iOS y Android.

