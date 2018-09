15 tendencias de moda masculina por menos de 60 euros

En cuanto al clima, el otoño no está ni se le espera. Como si hubieran adivinado que este año el frío va a tardar en llegar, los diseñadores apostaron para esta temporada por la ropa de entretiempo y el layering, que consiste en llevar muchas capas de ropa para ajustarse a las cambiantes temperaturas de estos meses. Ahora es el momento para pensar en cómo vamos a vestir hasta la próxima primavera y poder encontrar buenas oportunidades a precios realmente interesantes. La moda para el hombre viene llena de novedades respecto al invierno pasado que invitan a renovar el armario y sorprender con looks diferentes.

Como ya hicimos la semana pasada con las tendencias de mujer, en EL PAÍS Escaparate hemos escogido las 15 principales tendencias en moda masculina, que van desde la influencia de los años 70 con tejidos como la pana y el terciopelo, hasta las siluetas anchas en trajes o abrigos. También continúa ganando peso la moda urbana y deportiva para los días más relajados. En esta selección no falta ninguna, y además todos los artículos cuestan menos de 60 euros. No hay excusa para ir a la última este otoño-invierno.

Estampado leopardo

El estampado animal es la gran tendencia este otoño invierno tanto para hombre como para mujer, y en concreto el de leopardo. Se pudo ver en el desfile de Dolce & Gabbana y gigantes como Zara han apostado por él en varias piezas para el hombre. Se va a ver en todo tipo de prendas y en todos los estilos. Camisetas, polos, camisas de vestir, e incluso pantalones, zapatillas y botas. Con looks urbanos pero también elegantes y de fiesta. Esta camisa de Asos tiene detalles con estos motivos en el cuello, para los que quieran apostar por esta tendencia en su versión más discreta.

Borrego

El borrego no es una novedad de este otoño, sino que lleva varias temporadas presente en parkas y cazadoras. Ahora sigue presente en esas prendas y en otras de inspiración años 70, una década que marca la moda que viene. Por ejemplo, en esta chaqueta Harrington (a la derecha) elaborada completamente en borreguillo disponible en dos colores, en negro y en un burdeos más atrevido y también tendencia.

La pana

El tejido estrella para la llegada del frío va a ser la pana. Vuelven los 70, la época en la que la pana estuvo omnipresente en pantalones, camisas y cazadoras. Se lleva la más fina, en todos los colores y combinada con todo tipo de materiales y prendas. Un básico es la cazadora de pana trucker. Este modelo está disponible en cuatro colores, el clásico marrón, el verde musgo (color de moda este otoño), azul marino y negro.

El terciopelo

La otra novedad potente y que promete vestir a los hombres en las ocasiones más especiales y también en el día a día es el terciopelo. De clara inspiración en las estrellas del rock de los 70 como David Bowie, Mick Jagger o Jim Morrison, el terciopelo estará presente en camisas y chaquetas de vestir, pero también en prendas urbanas como esta bomber.

Riñoneras

Malas noticias para los detractores de las riñoneras. Son el complemento definitivo para el hombre este otoño-invierno. Han aparecido prácticamente en todos los desfiles y en todas sus versiones, desde la mini de cuero a las XXL. A la cintura, colgadas tipo bandolera, estampadas, lisas, de patchwork… O de camuflaje, como esta casual de adidas.

Zapatillas blancas de silueta trainer

Las zapatillas feas han dado paso a las trainers en blanco, que han estado presentes en la mayoría de pasarelas y en desfiles de referentes como Rick Owens o Valentino (a la izquierda). El relanzamiento de las Yeezy Boost de adidas hace unos días en triple blanco no ha sido casualidad. La opción más buscada, las de suela alta y contundente, pero sin llegar al feísmo. Esta opción de Pull & Bear es muy ponible con todo tipo de pantalones.

El layering o cómo llevar muchas capas de ropa

Es la tendencia más vista en las colecciones de moda. Los principales diseñadores apuestan por ajustar el vestuario a las distintas temperaturas sin pasar en ni frío ni calor. La solución pasa por vestir con distintas capas, desde la camiseta o camisa al abrigo o parka, pasando por el jersey de cuello vuelto, la sudadera, la sobrecamisa o los complementos como gorros, bufandas y fulares. Un ejemplo de este look de capas es la propuesta de Vuitton, Y/project o Lanvin. Para no parecer una bola de ropa andante la clave está en vestir las prendas del interior lo más finas posibles, y por eso no puede faltar una sudadera básica ligera como esta en color menta de Cheap Monday.

Parkas multibolsillo

Otra prenda que repite es la parka multibolsillo, la pieza casual más de moda para los días más fríos, aunque también se llevan los plumíferos cortos en colores llamativos. Este modelo es en verde, sin duda el color de la temporada sobre todo en sus tonos musgo y caza. El precio, para ser una prenda de abrigo, es sin duda muy competitivo.

El abrigo largo

Es la prenda clave para todos los diseñadores. Aquella que comprar este invierno si se necesita reponer el fondo de armario para la llegada del frío. El abrigo viene este año más largo aún, a la altura de la espinilla, como se pudo ver en los desfiles de Zegna, Etro o Marni. Pero también ancho, la otra gran tendencia, y para los más atrevidos, de hombros caídos. Esta opción de La Redoute es más clásica, en tres cuartos y en tono tierra. Su precio, muy interesante.

El traje extragrande

Sí, el oversize es una realidad aún más patente este otoño-invierno. Se acabó el vestir estrecho o con líneas muy marcadas. Ha sido la tónica generalizada en las pasarelas masculinas. De Prada a McQueen pasando por Dsquared2. En los trajes, se impone el ancho y el largo, tanto en americanas como en pantalones. Esta chaqueta es el ejemplo perfecto, y además incorpora uno de los estampados estrella, los cuadros con diferente tamaño.

El pantalón Capri

En los pantalones se imponen los extremos. O extra largos o tobilleros. Estos últimos, los pantalones Capri, han aparecido en desfiles como los de Armani, Margaret Howell o Valentino y estarán presentes tanto en vaqueros o joggers como en pantalones de traje o de noche. Este modelo a cuadros es un ejemplo ideal del corte que triunfará esa temporada, sobre todo en las semanas de entretiempo hasta que llegue el frío.

El cuello vuelto

Llevaba bastantes temporadas un poco defenestrado pero ya desde el año pasado se anunciaba el regreso del cuello vuelto. Una tendencia que va de la mano de la del layering, y que sugiere vestir un suéter (también sudadera e incluso polo) de cuello alto o cisne y encima una chaqueta de lana, una cazadora vaquera o una gabardina o abrigo. Lo ideal por tanto es que el jersey sea en liso, ya sea en negro o gris como en un color llamativo. Ese modelo de Dustin es el clásico en negro combinable con todo.

Bota de montañismo

La influencia de la ropa utilitaria o de trabajo está muy presente en las colecciones de moda para el hombre de esta temporada, y por ello firmas como Emporio Armani o Louis Vuitton han presentado la bota de montañismo como uno de los calzados para el otoño-invierno. Están pensadas para darles uso y proteger del frío, pero también como piezas de moda y en algunos casos de auténtico lujo. En el caso de este modelo de Find, la marca de moda de Amazon, está disponible en dos colores.

Cultura de club y tecno 90’s

Si los años 70 marcan la moda de vestir de este otoño-invierno, para los estilos más casual y sport sigue dominando la década de los 90. Siluetas amplias, sudaderas, tonos flúor, y un look que este año recuerda a las raves y los clubs de entonces. Para las camisetas de tirantes que muchos siguen luciendo en las discotecas durante los meses de frío, se llevan con espalda de nadador para un aspecto más extremo. Esta homenajea a uno de los grandes templos de la electrónica que arrasaron en los 90 y además incorpora el actual estampado de leopardo.

Influencia deportiva

La moda deportiva sigue pisando fuerte esta temporada, y los diseñadores le han dado una vuelta combinado prendas y estilos de distintos deportes en un mismo look hasta crear un atuendo de un deporte inventado. Se mezclan pantalones de skateboard con camisetas de fútbol o de basket, todo con prendas muy amplias. Se vio en el desfile de Marni, en el que se jugó con la caída de la ropa y los cortes a diferentes alturas. Por supuesto, también con los colores. En esto, nunca puede faltar una sudadera de capucha con cremallera como esta de Converse.

