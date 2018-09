Las 9 afeitadoras y recortadoras eléctricas más valoradas por los usuarios de Amazon

Con Internet, la compra de un producto se ha convertido en un proceso en el que cada vez cobra más importancia la opinión de los usuarios.Leemos los comentarios en la ficha del artículo, con las características que se resaltan o los motivos por los que jamás volverían a adquirirlo, y nos fijamos en la cantidad de opiniones que tiene. Esta información cobra una gran relevancia a la hora de tomar la decisión final de si hacer clic o no en el botón de compra.

Y lo mismo sucede con las tiendas online. Que un producto en una plataforma —con el mismo precio e igualdad en las condiciones de envío— tenga más éxito que en otra, depende en gran medida de la puntuación que le den los usuarios. Y entre las cadenas de comercio electrónico, las hay con un sistema de valoración más desarrollado y, por lo tanto, más fiable. Un ejemplo es Amazon, donde suele pasar que a la hora de que un usuario lea las opiniones positivas y negativas de un artículo, le resulte abrumador y se bloquee por la gran cantidad de comentarios que tiene (más allá de que tengamos en cuenta las estrellas que tiene).

Conscientes de la importancia de los comentarios a la hora de comprar un producto en Internet, en EL PAÍS Escaparate arrancamos una serie de artículos en los que iremos publicando los productos con más opiniones y mejor valoración media en diferentes plataformas de comercio electrónico. Hoy es el turno de las afeitadoras y recortadoras eléctricas. Para ello, ejercemos de filtro teniendo en cuenta los dispositivos que cuentan con más de 600 comentarios y una valoración media de 3,8 estrellas sobre 5. El resultado son los siguientes nueve modelos.

Afeitadoras



La alternativa más común a las cuchillas de afeitar de toda la vida son estos dispositivos electrónicos cuyas cuchillas cortan el pelo tanto del rostro como del cuerpo para lucir una piel libre de vello. Suelen ser inalámbricas y aptas para utilizar bajo la ducha.

Philips PT860/16 Power Touch

Valoración media : 4,1/5

: 4,1/5 Opiniones: 721 (602 positivas/119 negativas)

Pros: el usuario Luis comenta que lleva usando este modelo desde hace 4 años y que en este tiempo “la batería dura bastante y no ha perdido potencia”. En cuanto al diseño, Goyo Zubía reseña que “es bastante robusta y tienen buen tacto” y que “la batería se carga por completo en menos de una hora”. En este punto coincide con José García: “La puse a cargar nada más sacarla del paquete, tarda poco en hacerlo. La he probado y ¡qué pasada! De maravilla, suave, apura bien, no irrita”.

Contras: Uno de los comentarios más destacables es el de Manuel Vázquez Lázaro: “No corta nada, irrita muchísimo la piel y el corta-patillas está de adorno. Tienes que pasar diez veces por el mismo sitio para que apure algo”, criticaba. Tras cinco meses de uso, David pasó por tres afeitadoras de estas y “todas me dejaron de funcionar de la misma manera”. Para Enrique, este modelo pega tirones al afeitar y le falta potencia: “La batería dura menos que mi máquina anterior. Me gastaría 20 o 30 euros más en una máquina que cumpla mejor su trabajo”.

Compra por 66,04€

Philips BodyGroom BG2026/15

Valoración media : 4,1/5

: 4,1/5 Opiniones: 1.806 (1.415 positivas/391 negativas)

Pros: El usuario Borja comenta que ha probado varias y este modelo es el que más se ajusta a sus necesidades. Destaca que “tiene muy buen agarre y apenas pesa" y que "no se calienta con el uso en verano”. Manwe 151 recalca que es “una buena máquina que va muy bien y dura entre 4 y 6 horas de batería. No hace daño”. Por su parte, el usuario Messerschmitt opina que “de precio está genial” y resalta la ventaja de “poderse afeitar bajo la ducha con ella”.

Contras: Uno de los principales hándicaps que resalta Meshel es su eficiencia: “La probé en un brazo y necesité 16 pasadas para eliminar algo de pelo”. El usuario Tarantula Tattoo critica que “no apura bien, y si tienes el pelo un poco más largo de lo normal, da tirones”. Otro de sus inconvenientes, según este usuario de Amazon, es “que no tiene indicador de batería” y que “funciona bien en seco, pero no en mojado”.

Compra por 19,90€

Philips BodyGroom TT2040/32

Valoración media : 3,8/5

: 3,8/5 Opiniones: 669 (489 positivas/180 negativas)

Pros: Para Dan, una de sus principales ventajas son las puntas redondeadas de la cabeza pivotante, que “hacen que no te cortes en aquellas zonas más sensibles”. Según Miguel Ángel: “El equipo es más silencioso si lo comparamos con su equivalente de Remington o Conair. Ambos los he usado en el pasado, y la verdad es que este me gusta más”. Lo mismo le sucede a Juanma Loal, que ha tenido otros similares: “Es muy buena máquina, robusta y ligera al mismo tiempo. Se carga con solo apoyarla en el soporte, muy rápida y resistente al agua”.

Contras: “A los seis o siete meses la batería ha comenzado a fallar exageradamente, la cargas y dura 10 minutos”, critica este usuario de Amazon. Otro de sus mayores inconvenientes es el rasurado. “Debes ir muy lento y hacer varias pasadas”, según Carles. “Es menos eficiente y, además de dar tirones, hay que hacer muchas pasadas para rasurar”, puntualiza el usuario Juan Manuel Santiago.

Compra por 52€

Recortadoras y cortapelos

Las diferencias de las recortadoras y máquinas eléctricas para cortar el pelo o recortar la barba son prácticamente mínimas si lo comparamos con las afeitadoras eléctricas. Sin embargo, al menos en la selección que aquí se recoge, suelen incluir una variedad de accesorios y cabezales más amplia que se adapta al pelo de cada parte del cuerpo (como por ejemplo de la nariz). Algunos incorporan también para cortar el pelo de la cabeza sin salir de casa y ahorrar alguna visita a la peluquería.

Philips QG3320/15

Valoración media : 4/5

: 4/5 Opiniones: 2.675 (2.119 positivas/ 556 negativas)

Pros: El usuario Peraza destaca su higiene porque “se puede meter perfectamente debajo del agua, es muy fácil de limpiar y te permite, además, afeitarte debajo de la ducha sin problema”. Uno de sus puntos fuertes según F. Gaona es su variedad de accesorios para recortar pelos de nariz y orejas: “Al que más uso daréis será el peine ajustable con el que puedes controlar perfectamente la longitud de tu barba”, comenta. Laos1200 alaba sus posiciones: “Para recortar es muy útil que tenga tantas medidas, así puedes ajustarlo al largo que desees. Es un punto positivo, otras no tienen tantas posiciones de medida”.

Contras: Para muchos de los usuarios de Amazon España este dispositivo tiene varios “peros”. Uno de ellos es, según Mister JL-Cliente, que no todos los accesorios funcionan igual: “El peine para el cuerpo no termina de coger el pelo bien, a diferencia de otras máquinas con las que el resultado es rápido y claro. Con esta hay que dar más pasadas”. Para Raúl Goza un problema es que no funcione mientras carga por “si tienes prisa y te quedas a medio afeitar”. Otro de los inconvenientes es el que afecta a los cabezales de afeitado de los que habla Jess: “Tienen una grasa de litio blanca que con el tiempo se pierde. Si la compráis y renováis de vez en cuando, notaréis que las cuchillas no pierden velocidad”.

Compra por 43,15€

Philips Grooming Kit Serie 7000 PRO

Valoración media: 4/5

4/5 Opiniones: 2.674 (2.119 positivas/ 555 negativas)

Pros: Juan Pedro Pérez Martínez destaca su comodidad y sus distintos tipos de cabezal, al igual que Gonzalo: “Tiene muchos accesorios que te permiten arreglar el pelo, la barba o el vello corporal. El corte es limpio y el apurado bastante bueno”. En este punto coincide con Rulkane, que también destaca la batería: “Dura bastante y se carga en poco tiempo. Otra cualidad a destacar es el modo turbo, que viene bien cuando la zona que quieres cortar tiene más cantidad de pelo”.

Contras: El usuario 100062607 opina que es muy cara para lo que ofrecen otras maquinillas de precio inferior: “No hay un gran salto respecto a esas”, comenta. Teka critica que “no se puede utilizar mientras se recarga” y el engranaje de los cabezales: “No es nada fácil desmontarlo porque está cerrado por un hueco y se llena de muchísimo pelo”. También le sucede a P droide: “Se llena de pelos por dentro, no son fáciles de sacar y en algún cambio de accesorio (cuchilla a naricero) se me ha quedado bloqueada. Me da la sensación de ser delicada. Además, el mecanismo de inserción de los accesorios y selección de distancia de corte no va fino, a veces cuesta”.

Compra por 82,90€

Philips QC5115/15

Pros: Si buscas despreocuparte de la batería, este modelo está pensado para ti. Así le ocurre a Juan Fernando: “Lleva cable, que es lo que buscaba. Cumple mis expectativas y tiene un buen precio”. También resalta lo silenciosa que es: “Yo diría que se podría utilizar hasta de madrugada y no se enterarían los vecinos”. Su peine, escribe Isabel, se puede regular a la altura deseada y “hace cortes precisos y se quita fácilmente para hacer patillas”. Según Kinosi, el corte es limpio, “sin ocasionar tirones”. Este usuario, lo que más destaca es la batería: “Funciona como el primer día”.

Contras: Una de sus principales pegas reside en su peine, según la experiencia de algunos usuarios. Gemma comenta que “se abre y hace trasquilones. Conlleva que si te lo quieres cortar al 3, al final acabes cortando la cabeza al 0,5 para igualar el corte”. También le sucede a comu3ro, cuyo principal problema es que “se queda atascada a veces y hace calvas. Además, tiene una pequeña pestaña que sujeta el cabezal que se rompe muy fácilmente”, añade. Para Acho, el principal hándicap es el botón de ajuste de longitud del cabello: “Lo han puesto en un sitio tan inconveniente que en el momento que te descuidas un poco te haces una raya rapada en la cabeza”.

Compra por 20,99€

Remington HC5810 Pro Advanced Ceramic

Valoración media: 4,1/5

4,1/5 Opiniones: 981 (820 positivas/161 negativas)

Pros: “Llevamos más de un año usándola, nos cortamos el pelo tres personas con ella y funciona igual”, comenta el usuario Mi gue sobre este dispositivo del que destaca que “corta bien y no pega mordiscos”. Por su parte, Roberto destaca de esta máquinilla para cortar el pelo y la barba que “no mete demasiado ruido ni vibraciones. Parece robusta”. Una de sus ventajas, dice Xenius, es la “libertad que otorga el hecho de que sea inalámbrica” así como su autonomía, “más que suficiente para el uso doméstico”.

Contras: El usuario Iaa escribe que, a la hora de cortarse el pelo, “cuesta mucho trabajo cortar con los peines grandes en pelo fino. Además, no corta el pelo al cero”. Algo que también le ha sucedido a este cliente de Amazon, pero a la hora de cortarse la barba: “Entiendo que para tareas donde se usen cabezales no tengan este problema, pero en mi primer uso he terminado con al menos 3 heridas”. “Da muchos tirones, hay que dar muchas pasadas”, añade Luis Miguel. Este usuario concluye que “no se puede desmontar ni lavar con agua, una parte de la cuchilla es de plástico… Estoy por devolverla”.

Compra por 57,60€

Philips HC5450/80

Valoración media : 4/5

: 4/5 Opiniones: 863 (659 positivas/204 negativas)

Pros: Ignacio Alonso alude a la precisión de este modelo y a su diseño: “Es ergonómica, por lo que agarra bien. El peine del barbero me resulta imprescindible ya que es posible apurar más”. Por su parte, José hace hincapié en su potencia y el acabado: “Me ha gustado mucho, tanto la potencia que tiene y las dos velocidades, sus peines y la manera de ajustar las distancias. Y pela muy bien, no se atranca”. Sergio Alfaro comenta que tras dos años usándola “funciona como el primer día. La batería sigue siendo suficiente para cortarme el pelo con esmero”.

Contras: Uno de los puntos en los que coinciden más críticas, como la de C, es en un fallo en el sistema rotor. “Tras un par de minutos de uso, la pieza que transmite el giro a las cuchillas se desencaja y comienza a girar en vacío, haciendo que las cuchillas no corten”, opina este usuario. La crítica de Pedro es muy extensa y en ella detalla, por ejemplo, “la acumulación de pelos” o el deslizamiento puesto que “es a trompicones" y "se 'atasca' contra la piel, con lo que a veces das como saltos”.

Compra por 34€

Philips QP2520/30 OneBlade

Valoración media : 4,4/5

: 4,4/5 Opiniones: 806 (674 positivas/131 negativas)

Pros: “Para mí, afeitarse ha pasado a otro nivel. No me molesta en absoluto el paso de la máquina por muy largo que tenga el vello”, escribe José Antonio, que la recomendaría al 100%. Va perfecta para afeitarse al cero, como dice Francisco José, quien reseña la batería, que “dura mucho y no tarda en recargarse”. José Lm destaca que no irrita nada: “La uso en seco y me va perfecta, sin las irritaciones que me provocaban otras máquinas”.

Contras: David critica los adaptadores para la cuchilla: “En zonas difíciles de la cara con ángulos pronunciados, como la mandíbula, corres el riesgo de que se salga el adaptador y pases de un 3 a un 0, con el consiguiente trasquilón”, explica. Según Pilar S, no apura y “falla bastante con barbas un poco largas o duras, porque se atasca”. Por la diferencia de precio, comenta Marta, merece la pena coger el modelo superior “que trae un marcador de batería en una pequeña pantalla y un peine para un afeitado apurado y para reducir la barba a la longitud deseada".

Compra por 38,94€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de septiembre de 2018.

