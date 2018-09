El estilista Pelayo Díaz y su novio, el empresario Andy McDougall, se dan el ‘sí quiero’

El estilista, influencer e instagramer Pelayo Díaz ha contraído este sábado matrimonio con el empresario argentino Andy McDougall con el que comenzó una relación hace poco más de un año a través de las redes sociales. En el enlace del conocido influencer, celebrado en Madrid, se han dejado ver conocidas figuras de las redes sociales, como Hiba Abouk o Dulceida (vestida de Dolce & Gabanna) y su esposa Alba Paul.

Entre los invitados que habían confirmado su presencia también se encontraban Marta Torné, Mario Vaquerizo y Alaska, Bibiana Fernández, Rossy de Palma, Pablo Sáez, Mónica Cruz y Paula Echevarría. Se esperaba también que pudieran acudir a la celebración compañeros de Pelayo en Bailando con las estrellas, su último proyecto televisivo.

El enlace del asturiano (Oviedo, 1986) con su pareja ha sido "de todo menos normal", tal como anunció el propio influencer en las redes sociales, donde ha ido relatando sus sentimientos y los principales hitos de su relación: pedida de mano en Brasil con un anillo hecho con miga de pan, asistencia a fiestas acompañado de Andy, viajes (el último a Tenerife donde grabaron un vídeo preboda)...

“Aquí tenéis la razón del brillo en mis ojos... Feliz de anunciar que ¡estamos prometidos! Nuestra primera entrevista y fotos en exclusiva para revista Lecturas”. La publicación fue la primera en anunciar la boda, y Pelayo se hizo eco con este mensaje, que escribió en su Instragram, uno de sus canales favoritos para comunicarse con su legión de seguidores, que se autodenominan pelayers.

Pelayo genera impacto. Lo lleva haciendo desde 2012, cuando comenzó a salir con David Delfín. Su relación duró dos años, pero tras la ruptura siempre se mantuvieron unidos: “David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Te vas pero me dejas tantos recuerdos felices, tantas risas juntos, tantas miradas cómplices, tantos viajes, tantos momentos secretos. Siempre tirando de mi mano, siempre abrazándome antes de que te lo pidiera”. Así se despidió Pelayo de su expareja, que falleció de cáncer en junio de 2017 después de dos años sufriendo la enfermedad y solo cinco meses después de que muriera, también de cáncer, Bimba Bosé, amiga de ambos. “Sufrí mucho en 2017”, reconoce Pelayo en la entrevista de Lecturas.

Antes de su relación con Delfín, Pelayo ya era conocido por a su blog de moda. Cuando se separaron, su fama aumentó gracias a las colaboraciones televisivas y se consolidó en Cámbiame, programa de Telecinco que arrancó en 2015 y que cambiaba la imagen de sus participantes. Junto a Pelayo, se sentaban las estilistas Natalia Ferviú y Cristina Rodríguez. El reality se convirtió en un fenómeno de audiencias.

¿Más detalles de la boda? Se irán conociendo en las redes sociales en las próximas horas. El Instagram del estilista dará cuenta. Seguro.