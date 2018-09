3

Los británicos aman convertir sus derrotas en alardes de heroísmo. Basta recordar Dunkerque. Con el desastre de Arnhem (septiembre de 1944, noreste de Holanda) hicieron lo propio en dos películas de carácter épico: 'Theirs Is the Glory', filmada un año después en la ciudad arrasada, y 'A Bridge Too Far' ('Un puente lejano'), una superproducción de Hollywood dirigida por Richard Attenborough en 1977 con un reparto estelar. A punto de cumplirse 74 años de aquel fiasco militar, el historiador británico Antony Beevor, el mejor cronista de la II Guerra Mundial, ha hecho en 'La batalla de los puentes' un descarnado relato de cómo las rivalidades y envidias de los jefes militares supremos, a los que califica de prima donnas, desembocaron en la Operación Market Garden, que ya nació condenada al fracaso.