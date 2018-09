Roban a la esposa de Joaquín, futbolista del Betis, y a sus hijas

Susana Saborido, la esposa de Joaquín Sánchez, el futbolista del Betis, ha denunciado en las redes sociales el hurto del que fue objeto en Marbella el pasado fin de semana. Ocurrió en el centro comercial de La Cañada, cuando iba de compras con sus dos hijas y su madre. A la hora de hacer un pago, su cartera había desaparecido. Con ellas, casi 1.000 euros en metálico, documentación, tarjetas y algunas fotos de un alto valor sentimental para la esposa de Joaquín y su familia. La documentación ya ha aparecido y obra en su poder. El dinero, no. La típica acción de un carterista. Un hurto que provocó que la mujer de Joaquín mostrara su indignación a través de las redes sociales.

“Hoy me he sentido traicionada por esta sociedad a veces tan cruel y a veces tan maravillosa, pero no podré entender en la vida como vas paseando con tus hijas y tu madre tan tranquilamente sin ofender, sin hacer daño, y te metan la mano en el bolso te dejen sin recuerdos, sin documentos y sin tus fotos que con tanto cariño llevas…”, ha escrito la esposa del futbolista del Betis en su cuenta de Instagram, donde acumula poca más de 5.000 seguidores. “Pero bueno, no pasa absolutamente nada, pones una denuncia y a tu casa: PARA TODOS AQUELLOS QUE ROBAN QUIERO QUE SEPÁIS QUE LA VIDA NO FUNCIONA ASÍ… Solo crecéis en la mierda”, ha añadido.

Saborido agradeció también la actuación de la Policía de Marbella. “Esto es lo que siento. Mil gracias a la policía de Marbella y a la mierda todos los p… mangantes”, escribió mostrando su impotencia ante lo ocurrido. Joaquín, su marido, es un icono del Betis y un asiduo de las redes sociales, donde no duda en colocar toda clase de vídeos personales y otros referidos a su vida deportiva en el Betis. Sus chistes y vídeos, reproducidos en las redes, han convertido al capitán del conjunto verdiblanco en un personaje muy conocido y ahora ha sido su esposa la que ha utilizado estas mismas plataformas para expresar su enfado.

El futbolista Joaquín y su esposa Susana Saborido en una foto de Instagram.

Susana Saborido y Joaquín Sánchez se casaron en 2005 en una boda de lo más surrealista, por cierto, puesto que en el altar de la Virgen de los Milagros de El Puerto de Santa María se colocó el trofeo de la Copa del Rey ganada por el conjunto verdiblanco a Osasuna en la temporada 2004-05. El entonces presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, llevó personalmente la Copa a la boda, a la que asistieron los toreros Curro Romero y Morante de la Puebla.

La pareja lleva más de 13 años casados y son padres de dos niñas. Joaquín dejó el Betis en 2006 y Susana le acompañó en su periplo por Valencia, Málaga y Florencia antes de regresar al conjunto verdiblanco en 2015. El futbolista, a sus 37 años, está viviendo una segunda juventud deportiva, ya que su rendimiento sigue siendo excelente a pesar de su veteranía.