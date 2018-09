Kanye West afirma que Kim Kardashian estudia Derecho

Kim Kardashian lo cuenta casi todo, bien sea en su programa o en sus redes sociales. Pero ahora hemos descubierto que guarda algún secreto que otro. Su marido Kanye West ha desvelado durante la Semana de la Moda de Nueva York que la celebridad estudia Derecho, como en su día lo hizo su padre Robert Kardashian.

"Mi mujer está estudiando Derecho y es algo muy importante para nosotros", comentó orgulloso el rapero a los periodistas. "Esto es en lo que tenemos que centrarnos, en ayudar a la gente que está silenciada, rompiendo las diferencias que existen entre clases. Hay más de dos millones de afroamericanos encarcelados. Vamos a sacarlos de ahí", argumentó el artista. El agente de Kardashian, sin embargo, matizó: "Está tan metida en su activismo por mejorar el sistema legal que es como si estuviera en la escuela de leyes".

Esta secreta vocación de Kim Kardashian tiene que ver con sus visitas a la Casa Blanca, a donde ha acudido en dos ocasiones para pedir que se revisen algunas condenas. Hace unos meses se citó con el presidente estadounidense Donald Trump para pedir el indulto de Alice Johnson, una mujer de 62 años condenada de por vida por un delito de tráfico de drogas que asegura que no cometió y que ahora ha quedado en libertad. Ahora Kardashian defiende a un joven llamado Chris Young, detenido en 2010 y sentenciado a cadena perpetua por posesión de marihuana y de medio gramo de cocaína. Para ello, esta semana la estudiante de Derecho se reunía en la Casa Blanca con Jared Kushner e Ivanka Trump. La propia esposa de Kanye West lo ha contado en una entrevista para un podcast llamado Wrongful Conviction sobre prisiones y justicia que se ha publicado este miércoles 5 de septiembre. En el avance, que se puede leer en el medio estadounidense Page Six, Kardashian cuenta que ya ha hablado con Young. "Es muy injusto. Tiene 30 años. Lleva casi 10 en prisión", relata. Al parecer, el preso está condenado a cadena perpetua y no tiene derecho a libertad provisional.

ampliar foto Kim Kardashian, junto a Ivanka Trump y otras personalidades, en una reunión en la Casa Blanca el pasado miércoles. CORDON PRESS

Kardashian quiere seguir con su papel de activista, lo que la afianzaría en un papel público que a su vez refuerza el de su familia: su marido, el rapero y diseñador Kanye West, anunció hace unos días que en 2024 se presentará como candidato a la Casa Blanca con un partido independiente creado por él mismo, The Birthday Party (El partido del cumpleaños).