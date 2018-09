Kanye West: “Sí, me presentaré a la presidencia de EE UU en 2024”

La ambición de Kanye West no tiene límites. Si por algo es conocido el artista y marido de Kim Kardashian es por que su ego. Y su falta de filtro que le lleva a decir sin miramientos cosas como “soy el mejor artista del año” o autoproclamarse “el número uno en música de los seres humanos”. ¿Su nueva apuesta? La Casa Blanca. Ya lo dijo hace tres años, durante la gala de los premios VMA. “He decidido presentarme como candidato a la presidencia en 2020”, declaró. Pero ahora lo ha vuelto a confirmar con un pequeño cambio de fecha. “Sí. Cien por cien lo puedo confirmar que me presentaré para... 2024”, declaró durante una entrevista con jJ Pharris en Radio Power 92 de Chicago. Ambos músicos fueron desgranando el programa político del intérprete de 41 años, alguien criticado por sus cercanías al actual presidente, Donald Trump, del cual se ha ido separando en su discurso. El rapero ya ha pensado el nombre de su futuro partido político, The Birthday Party [Partido de Cumpleaños]. Y el nacido en Atlanta (EEUU) prometió prestar especial atención al sistema médico estadounidense. “Voy a asegurarme de que la industria médica tenga un buen desarrollo”, declaró durante la entrevista.

Algunas cosas han cambiado desde la primera vez que West mencionó sus aspiraciones presidenciales en 2015. Por ejemplo, durante la entrega de los VMA anunció su campaña para el 2020. De hecho hubo quién le creyó y uno de los edificios más altos del centro de Los Angeles lució a los pocos días una gran pancarta que leía “KANYE2020?”. La victoria de Trump, celebridad televisiva además de millonario, en las últimas elecciones estadounidenses hace ahora más plausible la campaña de uno de los artistas con mayor éxito en ventas, un anuncio que en su día fue motivo de mofa. Y sobre el cambio de fechas, fuentes cercanas a Kanye lo atribuyen a su cercanía a Trump, al que no querría hacer sombra.

En la imagen que el intérprete ofreció en su nueva entrevista sobre cómo sería su figura en la política dejó bien claro que no tiene intenciones “de intentarlo” sino “de hacer” realidad sus ambiciones. El también diseñador le dio crédito a su esposa (y en su mente futura primera dama) en otro de los puntos de su agenda política. “Si hay algo que he aprendido de estar con Jay-Z y de estar casado con mi esposa es que uno no bromea con el papel (el dinero). Ese es un problema de muchos de los líderes radicales anteriores”, señaló en la misma entrevista. “No voy a llegar como presidente y bromear con el dinero porque además te diré que Trump no bromea con el dinero. Han aumentado los puestos de trabajo y estamos ahorrando en impuestos”, detalló.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump con el rapero Kanye West en la Torre Trump de Nueva York en diciembre de 2016. GETTY

A pesar de esta visión positiva sobre el actual presidente de los Estados Unidos West indicó en la entrevista que también “tiene amor” para el senador Bernie Sanders, en el otro extremo del espectro político. “No hay que pensar en divisiones. Debemos pensar en unión porque somos una raza, una humanidad, una civilización”, resumió el hombre que fue duramente criticado por posar con una gorra en la que se leía “Make America Great Again”, el eslogan que llevó a Trump a la Casa Blanca.

La entrevista de Kanye West confirma los rumores que llevan circulando en los últimos meses especialmente en las calles de Nueva York y Los Angeles, empapeladas con carteles supuestamente no vinculados al artista en los que se habla de esta posible campaña. Los carteles, con una foto de West, muestran la etiqueta #Kanye2024 y el eslogan “Mantén la grandeza de América”, en una clara referencia al espíritu patriótico del que en los sueños del artista podría pasar a ser su predecesor.