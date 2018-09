Cinco imprescindibles para disfrutar en la montaña este otoño

No hace falta ser Jesús Calleja para poder disfrutar de un día de otoño en la montaña. Una escapada a la sierra puede convertirse en el plan perfecto para desconectar el fin de semana si se tienen en cuenta estos cinco sencillos, pero útiles, consejos:

Hazte con el nuevo tubular Original de BUFF ®

¿Por qué? La marca de accesorios de cuello y cabeza lleva 25 años de experiencia tras sus espaldas. Ahora acaba de actualizar su mítico tubular gracias a un revolucionario tejido que avala el respeto y el compromiso de la marca con el medio ambiente. Se trata del nuevo Original Multifunctional Headwear, fabricado con microfibras de poliéster obtenidas a partir del reciclado de botellas de plástico. Este proceso está certificado por la compañía Repreve® y otorga a este complemento perfecto para un día al aire libre en la montaña un carácter ecológico y sostenible que va en línea con el programa de sostenibilidad Do More Now desarrollado por BUFF®. ¿Lo mejor del tubular? Su gran elasticidad hace posible que se estire en cuatro direcciones distintas y su diseño sin costuras incrementa la comodidad y la capacidad de adaptación al cuello. Además, es un gran aislante térmico (reduce la transferencia de calor entre el cuerpo humano y la temperatura ambiental), presenta un elevado nivel de protección UV contra las radiaciones ultravioletas del sol y tiene la capacidad de transferir el vapor de humedad lejos del cuerpo, manteniéndolo seco en todo momento.

No te olvides de llevar protección solar

Ir a la montaña con una buena loción que proteja de los rayos ultravioleta del sol es imprescindible. Lo más recomendable es usar una que no esté por debajo del factor de protección 30 y aplicarla al menos media hora antes de la exposición solar, renovándola cada dos horas. ¿El motivo? Existen factores físicos que hacen que en la montaña nuestra piel reciba mayor radiación solar. La altitud de la montaña es el primero de ellos: influye porque estamos más cerca del sol y la atmosfera absorbe menos rayos UV. Según los expertos, cada 1.000 metros que subimos en altura, aumenta la intensidad de los rayos solares en un 15 %. La nieve es otro factor a tener en cuenta dado que al reflejarse en ella los rayos del sol esta actúa como un espejo haciendo que la radiación que recibimos sea mayor (refleja hasta un 85 % las radiaciones solares). Por último, las bajas temperaturas, el viento y el aire seco característicos del clima de montaña deshidratan la piel, de moda que es necesario llevar siempre una prenda que pueda protegerte del sol, como el nuevo Original Multifunctional Headwear con protección solar UPF 50, el cual protege las zonas más expuestas como la cabeza, la cara y el cuello.

Prepara la ruta con antelación e investiga el lugar que vas a explorar para sacar el máximo provecho a la excursión

Planear la excursión con antelación ayuda a que el tiempo en la montaña cunda el doble. Saber con exactitud las distancias a recorrer y planificar cada tramo en consecuencia logra que exprimamos cada momento del día al máximo. Llevar un mapa y una brújula que nos ayude a orientarnos en todo momento, además de seguridad y tranquilidad, nos aporta el poder de controlar la situación en todo momento. Saber qué alternativas existen por la zona cuando el plan A no sale como uno esperaba o conocer lo que rodea el lugar en el que estamos pasando el día permite disfrutar de la excursión plenamente y sin agobios.

Asegúrate de que llevas el móvil bien cargado por lo que pueda pasar

A pesar de que una sea previsor, es cierto que a veces, por más que la excursión se prepare a conciencia, las cosas se tuercen o surgen percances que hay que solventar con rapidez. Por suerte, en pleno siglo XXI la tecnología facilita enormemente esta labor. Por ello no hay que dejarla al margen cuando se planea pasar un día en la montaña. Antes de salir de casa es recomendable cargar el teléfono móvil al 100 % y no olvidar llevarlo encima. Tal y como recomienda la guardia civil, tenerlo a mano puede solucionar más de una crisis y facilitar posibles rescates cuando nos encontramos alejados de la civilización.

Lleva la ropa y el calzado adecuados

Para llevar la indumentaria adecuada para pasar el día en la montaña hay que tener en cuenta la popular teoría de las tres capas. ¿Nunca has oído hablar de ella? Pues bien, consiste en llevar una capa de ropa transpirable (materiales sintéticos), otra que de ropa que abrigue y una última que proteja de las inclemencias del tiempo. por ejemplo, las camisetas de algodón no son una buena opción, dado que no es material transpirable. Debido a la actividad física que se realiza en la montaña es fácil sudar y este tejido pegado a la piel no transpira bien, lo que hace que la sensación de frío aumenta drásticamente. La segunda capa, la de abrigo, evita que el calor del cuerpo se escape y nos mantengamos calientes a pesar del frío exterior. La tercera capa es la que nos protege si llueve, nieva o hace viento. A la hora de elegir calzado hay que tener en cuenta el clima al que nos enfrentamos: para climas secos, hay que optar por la transpirabilidad; para climas húmedos, lo más importante es que el calzado sea impermeable. Si la caminata va a ser corta, lo mejor es optar por zapatillas ligeras y flexibles. Si la ruta va a ser largo, unas botas de caña alta son lo que necesitas dado que ofrecen muy buena sujeción y permiten ir por terrenos accidentado con un bajo riesgo de torcerse el tobillo o lesionarse.

El nuevo Original Multifunctional Headwear, una prenda multifuncional, muy cómoda gracias a su elasticidad en las 4 direcciones, y la cual nos protege del frío y del sol dejando pasar la humedad del sudor, es un imprescindible para disfrutar de la montaña. Además gracias a su origen reciclado (fabricado con 2 botellas de plástico recicladas) estarás contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

