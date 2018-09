CARTAS A LA DIRECTORA

Opiniones diferentes suponen fuerzas enfrentadas. Cómo se diriman estas diferencias determinará que logremos un Estado democrático. Las sociedades avanzadas requieren un talante sincero, inteligente y dialogante para la superación de escollos. Abogar por el diálogo al mismo tiempo que se fija como punto irrenunciable un referéndum que está situado fuera del marco legal establecido no es dialogante ni democrático porque la democracia sí se encuadra dentro de ese marco legal. ¿Por qué dar un discurso en un teatro para un público reducido y condescendiente cuando el Parlamento es el lugar previsto para debatir? Erigirse en héroe de la democracia y, a su vez, asegurar que solo hay un posible resultado respetable en un proceso judicial es no respetar la democracia, porque la separación de poderes es el pilar básico de la justicia universal. Abanderar el pacifismo a la vez que se censuran las opiniones contrarias, tachándolas de fascismo, genera crispación y arrincona a los que no tienen el altavoz de algunos Ayuntamientos. Pacifismo que engendra ostracismo no es una fórmula deseable. Este discurso de palabras mentirosas supone falta de inteligencia.

Esperanza León Hernández. Móstoles (Madrid)

