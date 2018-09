Cómo Burt Reynolds ayudó, hace 55 años, a romper la brecha salarial

"Estaba loco por ella", llegó a declarar Burt Reynolds (que falleció el 6 de septiembre de 2018 a los 82 años) sobre Elizabeth Taylor. La devoción que sentía por la actriz, fallecida en 2011 a los 79 años, llevó a Reynolds a defender los derechos de la protagonista de Cleopatra (1963) y a lograr un hito en la historia de la brecha salarial. Tal y como confesó a People el propio actor, hace 55 años Taylor cobró un millón de dólares (unos 800.000 euros) por interpretar a la egipcia más famosa de la historia. Fue la primera actriz de Hollywood en ganar un millón de dólares. Y todo gracias a la inestimable ayuda de Reynolds, que dio la clave a su compañera sobre cómo negociar su jornal.

Taylor no tenía ganas de hacer la película que protagonizaría junto al que luego fue su marido, Richard Burton. Para frenar la apatía de la actriz, el intérprete de Boogie Nights aconsejó a Taylor que luchara por aumentar su salario. "Estaba en mi casa totalmente agotada. Primero le aconsejé que se diera un baño caliente. Y no porque quisiera que se quitara la ropa, aunque no hubiera sido una mala idea", bromeó Reynolds con People. "Me hizo caso y se metió en la bañera. Entonces me dijo: '¿Qué voy a hacer? Esos hijos de puta quieren que haga esta película y no quiero hacerlo", explicó Reynolds a la publicación americana.

La solución que le propuso Reynolds acto seguido pasó de ser un consejo entre amigos a convertirse en un momento histórico en la carrera de la actriz y en la lucha de los derechos por la mujer. "Le dije: 'Bueno, entonces, pide un millón de dólares'. En ese momento, absolutamente nadie había pedido un millón de dólares, pero ella lo hizo", recordó Reynolds. Lo que ocurrió momentos después confirmó que la sugerencia del actor fue lo mejor que le podían haber dicho a Taylor en ese momento de angustia e indecisión. "Salí de la habitación y escuché un grito. Entonces volví rápidamente y le pregunté: '¿Estás bien?'. Ella solo dijo: 'Lo tengo. Me lo van a dar ".

Burt Reynolds, que supo sobreponerse a la sorpresa del momento, respondió con un tibio: "Bueno, ahí está". Y así, con el único fin de ayudar a una amiga, rompió una lanza por los derechos de la mujer.

Como confesó la sobrina de Reynolds, Nancy Lee Hess, en un comunicado tras el fallecimiento del actor el 6 de septiembre de 2018 a los 82 años, el actor "era un hombre generoso, apasionado y sensible, dedicado a su familia, amigos, fans y aspirantes a actores".

