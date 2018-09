Violencia en la escuela: desde que sales de casa, hasta años después de acabar los estudios

Aunque parezca que los golpes en las manos con la regla que atizaba el maestro son cosa de otro tiempo, alrededor de 720 millones niños en edad escolar viven en países donde no están totalmente protegidos por ley del castigo corporal en la escuela. Incluso en Europa, las leyes que lo prohíben son relativamente recientes. Esta es solo una de las violencias que soportan millones de adolescentes en todo el mundo y que recoge el último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), titulado Una lección diaria: #STOPViolenciaInfantil en las escuelas. El documentos está basado en datos recopilados de diferentes estudios y encuestas entre 2003 y 2017. "En realidad es un tema bastante novedoso del que hay pocos datos comparativos. Hasta hace poco se pensaba que el maltrato infantil era algo del ámbito privado. Por eso es necesaria una ley integral contra la violencia infantil y el monitoreo constante de las denuncias de acoso", apunta Javier Martos, director general de Unicef España.

Según el estudio, la mitad de los niños entre 13 y 15 años ha sufrido algún tipo de violencia en el colegio o en sus alrededores, unos 150 millones a nivel global. Estas son diferentes formas y etapas del maltrato que pueden sufrir.



De camino a clase

Para muchos niños en todo el mundo, el primer peligro llega mucho antes de poner un pie en el aula. Nqobile es una joven sudafricana que fue agredida sexualmente en el camino a clase cuando tenía 13 años. Ha conseguido exteriorizarlo con 18, cuando el director de su colegio la ha animado a contarlo para evitar que vuelva a suceder. El informe de Unicef recoge sus palabras: "Me estoy abriendo a la gente sobre esto por primera vez. No quiero que cualquier otra chica pase por lo que pasé yo en colegio". Cuando el camino no es seguro, los padres optan por dejar a las niñas en casa, con lo que las tasas de escolarización femeninas se quedan atrás desde muy pronto y quedan así relegadas a ser madres y esposas.

Tus propios compañeros

Según el informe, uno de cada tres adolescentes ha sufrido algún tipo de bullying, y la misma proporción asegura que se ha visto envuelto en peleas. "Los padres tienen que entender que esto no son cosas de niños y no pertenecen al ámbito privado, sino que es una cuestión pública", apunta Martos. El estudio refleja que mientras que las niñas tienen más tendencia a sufrir acoso psicológico, los niños llegan a la violencia física. En 39 países industrializados, 17 millones de jóvenes adolescentes admiten haber intimidado a algún compañero en la escuela. "La orientación sexual o identidad de género también puede conducir a mayor vulnerabilidad a la violencia en las escuelas. Los niños que se identifican como lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersexual pueden ser especialmente vulnerables a actos de violencia de sus compañeros", detalla el estudio. En España, sin datos desde 2014, casi un 17% manifestaba entonces haber sido acosado y el 30% aseguraba haber estado envuelto en una pelea. España es el tercero –entre los 37 países de Europa, EEUU y Canadá- con menor índice de violencia en las escuelas entre estudiantes de 13 a 15 años.



¿Qué pueden hacer los maestros?

La mitad de los niños en edad escolar en todo el mundo viven en países donde el castigo corporal en el aula está permitido. Como muestra, el informe recoge los datos de Andhra Pradesh y Telangana, dos Estados de India, donde el 78% de estudiantes de 8 años y el 34% de los jóvenes de 15 años aseguraron haber recibido golpes de sus maestros al menos una vez en la semana previa a la encuesta. "Hace falta formación para los profesores y un cambio general de la cultura a la hora de entender las peleas entre alumnos", asegura Martos.



El acoso sigue en las redes

"Cuando Angeline, de Kuala Lumpur, tenía 14 años, un malentendido acerca de un proyecto escolar la enfrentó con una amiga. En cuestión de semanas, todos sus compañeros la ignoraban e incluso se negaban a sentarse con ella". Su historia es una de los miles de ejemplos de acoso online que sufren a diario los jóvenes. "Nunca puedes retirar algo que dijiste o publicaste en la Red, siempre queda ahí y con esa experiencia me di cuenta de cuánto puede llegar a afectarte una palabra", señala la estudiante que ahora tiene 18 años. El cyberbullying es un fenómeno relativamente reciente que ha vivido una explosión con la utilización masiva de las redes por parte de los adolescentes. "Aún recuerdo cuando hace unos años se recomendaba a los padres que tuvieran el ordenador en el salón para comprobar, pero con los móviles y las tabletas todo eso ha quedado casi obsoleto, es muy difícil de controlar", apunta Martos.

¿Cuándo acaba?

Para muchos, el problema no acaba al cerrar los libros. El informe de Unicef recupera un estudio de 2010 realizado en los Estados Unidos que concluyó que los adultos que había experimentado abuso físico o sexual cuando eran niños tuvieron problemas a la hora de conseguir empleo. "En el mundo, el coste de toda violencia infantil es de siete billones de dólares. Una estimación realizada en 2004 en el este de Asia y el Pacífico indicó que esta cifra en la región asciende 150.000 millones, alrededor del 2% del producto interno bruto (PIB) de ese área".

