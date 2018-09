Belén Esteban anuncia su boda como reclamo para su regreso a televisión

Belén Esteban es desde hace 18 años una máquina de hacer dinero y generar noticias. Instalada como princesa del pueblo en el púlpito de Mediaset, la famosa colaboradora ha sabido hacer de su vida un negocio, antes asesorada por su representante Toño Sanchís con el que acabó en los tribunales, ahora con el apoyo de La Fábrica de la Tele y de la revista Lecturas. Esteban desde hace mucho tiempo acostumbra iniciar la temporada televisiva, que arranca en septiembre, con una exclusiva. En los últimos años ha vendido sus peleas con Jesulín de Ubrique, sus noviazgos, separaciones, operaciones estéticas y la rehabilitación de sus adicciones. Este año la trama elegida ha sido su boda. Este miércoles Belén Esteban es portada de Lecturas con el anuncio de la fecha de su enlace. "Me caso el 22 de junio". En la publicación avanza el lugar del enlace (un antiguo convento en Alcalá de Henares), el número de invitados (cerca de 300) y todos los detalles de cómo fue la petición de mano (ella no se creía que su novio Miguel Marcos hablara en serio).

Esteban, de 47 años, reaparecerá tras este anuncio en televisión con una línea argumental para toda la temporada. Quién estará invitado y quién no, quién le hará el traje de novia -en su primer enlace ninguna de las grandes firmas quisieron hacerlo- y todo lo que se le ocurra a la colaboradora y a sus asesores. Sin su hija como objeto de controversia; con el culebrón legal con su exmanager, Toño Sanchís, finiquitado vía sentencia judicial y con Jesulín de Ubrique centrado en dar sus propias exclusivas sobre su amor incondicional hacia su mujer, María José Campanario, su filón informativo parecía en peligro.

Belén Esteban, con su novio Miguel Marcos. GTRESONLINE

Denostada y adorada a partes iguales, Belén Esteban es un fenómeno difícil de explicar. Pero algo debe tener que sigue haciendo que la cadena de televisión confíe en ella. A mediados de enero renovó el contrato con La Fábrica de la Tele, pero esta vez tuvo que conformarse con congelar su sueldo y firmar por la misma cantidad que cobró en 2017. Fuentes de la productora desmintieron entonces que la cantidad que Esteban cobra anualmente supere el millón de euros. Según la productora, sus ganancias rondan la mitad de esta cifra e incluye todas sus apariciones diarias en Sálvame y cuatro entrevistas al año en el Deluxe, un momento que se programa para emitir en horario de máxima audiencia y por el que cobra 40.000 euros por cada una de ellas. Esteban había pedido un aumento de sueldo y la productora no se lo concedió en esta ocasión alegando que el programa “tiene el mismo presupuesto del año pasado, que está muy ajustado y que Esteban es la mejor pagada del programa con diferencia”.