Belén Esteban celebra con una fiesta su triunfo sobre Toño Sanchís

Belén Esteban está feliz después de ganar la batalla legal que mantenía desde hace varios años con Toño Sanchís, su antiguo representante. Y no ha reparado en gastos para celebrarlo. Después de que la Audiencia Provincial ratificara a principios de abril la sentencia que condenaba a Sanchís a pagarle 600.000 euros por un pleito que comenzó cuando Esteban se percató de irregularidades en sus cuentas profesionales, la celebración estaba garantizada.

La mediática colaboradora de Telecinco lo anunció casi desde el principio: quería agradecer de alguna manera el apoyo que había recibido de sus compañeros y amigos durante un tiempo que ella ha considerado "durísimo", y qué mejor que una fiesta. Belén Esteban cumplió su palabra y reunió a toda la gente que le importaba en la discoteca Kapital de Madrid. María Patiño, Chelo García Cortés, Mila Ximénez, Jimmy Jiménez Arnau, Rafa Mora, Ylenia, Terelu Campos… Todos los colaboradores de Sálvame, la gente que hace el programa y muchos otros compañeros de la cadena de televisión estaban allí disfrutando de la música, del partido del Atlético de Madrid, club al que es aficionada la anfitriona, y de la típica exaltación de la amistad que invade a gente que se conoce cuando se reúne en una celebración distendida, como fue la organizada por Belén Esteban.

Arancha de Benito y Agustin Etienne llegando a la fiesta. ©GTRESONLINE

"Han sido unos años muy duros y tenía que celebrarlo con la gente que ha estado conmigo", dijo Belén Esteban para justificar el encuentro que algunos bautizaron irónicamente como Toñomanía. La colaboradora de televisión evitó referirse a la victoria sobre su exrepresentante como motivo de la fiesta y no paraba de repetir que lo que quería era "reunir a sus amigos, a la gente que quiero, para estar todos juntos y celebrar un momento de mi vida". Pese a la insistencia de quienes le preguntaron por Sanchís, de quien ella misma ha dicho que consideraba parte de su familia, Esteban —habitualmente proclive a no saber cuándo callar— se contuvo y repitió una y otra vez el mantra de la noche: "Esto es solo para dar las gracias a todos los que han creído en mí, a todos los que me apoyan, a todos los que me han acompañado durante todos estos años".

Belén llegó a la fiesta acompañada de su novio Miguel, con quien vive hace cinco años y volvió a reiterar el cariño que siente por él: "Siempre está conmigo, a mi lado, en un segundo plano porque nunca ha querido estar en el primero".

De izquierda a derecha, María Patiño, Mila Ximenez y Chelo García Cortés. ©GTRESONLINE

Algunas de las invitadas dieron su propia opinión sobre los motivos del encuentro. Este fue el caso de Arancha de Benito, que acudió junto a su novio Agustín, exempleado de Toño Sanchís: "Fueron momento difíciles. Siempre le dije que estuviera tranquila, que la vida pone a cada uno en su sitio. Ya tocaba", dijo de Benito.

También habló Terelu Campos, compañera y amiga de Esteban: "Nunca pensé que Belén pudiera meterse en algo así sin tener la absoluta seguridad. Pero no deja de ser muy triste que alguien en quien has confiado más de diez años de tu vida, que ha formado parte de tu vida, tu familia e intimidad, haga algo así. Hay felicidad porque lo que decía Belén era verdad, pero la base de todo esto es muy triste. Belén solo ha querido encontrar una excusa para que nos veamos todos, no tiene ningún afán de ensañamiento". Las risas, los bailes, el triunfo del Atlético de Madrid… la noche acompañó y la alegría fue el nexo común que unió a todos los amigos de Belén Esteban, los conocidos y también aquellos que nunca se asoman a una cámara.