El cantante más famoso de Marruecos, acusado de violación, no tiene quien le defienda

El cantante marroquí Saad Lamjarred, de 33 años, uno de los más aclamados en Marruecos y también en el mundo árabe, fue detenido en París en 2016 después de que la francesa Laura Prioul, que entonces tenía 20 años, le denunciara por violación. El calvario que sufrió Prioul durante un año en su propio país solo es proporcionalmente comparable al apoyo que recibió Lamjarred en Marruecos: un centenar de personas protestaron frente al consulado francés en Casablanca el 27 de noviembre de 2016 y el rey Mohamed VI contrató a su propio abogado en París, Eric Dupond-Moretti, para que defendiese a Lamjarred. El monarca tomó la decisión “en el marco de la presunción de inocencia y el respeto a la independencia de la justicia francesa”, según transcribió en su día la agencia oficial MAP.

Lamjarred pasó en la cárcel casi medio año, hasta abril de 2017, cuando salió con un brazalete electrónico. Ese mismo mes también lo denunció por violación una mujer franco marroquí que dijo haber sido agredida por el cantante en 2015 en Casablanca. El pasado 26 de agosto Lamjarred volvió a ser denunciado en Francia por violación. Fue detenido y puesto en libertad bajo fianza. Ahora, su abogado estrella, Eric Dupond-Moretti, el mismo que defiende a Mohamed VI en París por supuesto chantaje de dos periodistas franceses, ha declarado al sitio marroquí Le360 que ya ha abandonado la defensa de Lamjarred. No ha ofrecido más detalles. Se desconoce también si el monarca continúa sufragando la defensa mediante otros abogados “en el marco de la presunción de inocencia” o le ha retirado su apoyo.

Lamjarred es hijo del cantante Bachir Abdou y de la actriz Neza Regragui, muy conocidos en Marruecos. Pero su salto a la fama se produjo en 2013, cuando ganó un concurso de canciones con proyección en el mundo árabe. Tres años antes, cuando aún no gozaba de fama, ya tuvo un altercado en Estados Unidos por supuesta violación a una aspirante a modelo. Lamjarred fue encarcelado el 17 de marzo de 2010 y puesto en libertad bajo fianza. Lamjarred no se presentó jamás ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, donde debía personarse en menos de 30 días. Así que si Lamjarred no puede viajar a Estados Unidos sin arriesgarse a pasar 25 años en la cárcel. De momento, aunque se encuentra en libertad en Francia, las autoridades galas le han retirado el pasaporte.

La carrera de Lamjarred no se ha detenido. Mientras tanto, Laura Prioul, la francesa que lo denunció por violación vio truncada su vida cuando un bloguero difundió su nombre. Permaneció un año al margen de todos los medios hasta que decidió difundir un vídeo en noviembre de 2017 donde contaba entre sollozos las amenazas que sufrió por parte de los seguidores de Lamjarred -“contactaron con mis abuelos, con mis padres, con mis amigos. ¡Vi tantos insultos y amenazas…!”, relató lo duro que fue para ella contarle a su madre que había sido violada, y describió cómo se vio insultada y mancillada en las redes sin encontrar más apoyo que el de su familia y amigos.