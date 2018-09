Si tratas la depresión de los padres, evitas la de los hijos

El idioma puede constituir una barrera a la hora de tratar la salud mental de refugiados. "Los conceptos de salud mental son difíciles de trasladar a las lenguas dinka y nuer, especialmente en lo que se refiere a los síntomas psicosomáticos", puntualiza el estudio. La experta de Unicef, Zeinab Hijazi, cuenta una de sus experiencias en el terreno: " Esto me recuerda un estudio que llevamos a cabo con refugiados iraquíes hace unos años en Jordania. Usaban términos como "cansada psicológicamente" "sin esperanza", los niños más pequeños decían "infeliz" y los jóvenes "inutilidad" y "aburrimiento". De hecho, los términos técnicos no son importantes". La experta de Médicos Sin Fronteras, Cristina Carreño, lo secunda: "Trabajamos con personal internacional y local porque entender la cultura, lengua, tradiciones y creencias hace que las intervenciones sean eficaces. En algunas lenguas, la salud mental no tiene traducción clara y en otras, directamente lo traducen como 'locura". La psiquiatra de MSF apunta tres claves en este tipo de programas: entender muy bien el contexto en el que se desarrollan, conocer las tradiciones -por ejemplo, cómo afrontan una despedida de un ser querido-, y saber que cada paciente requiere un tratamiento específico.