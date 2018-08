1

¿QUÉ HUBIERA PASADO SI...? "Qué hubiera pasado sin el asesinato del general Prim en 1870? ¿Y si España hubiera evitado la guerra con Estados Unidos en 1898? ¿Y si Alfonso XIII hubiera rechazado el golpe del general Primo de Rivera en 1923? ¿Y si los partidos republicanos se hubieran presentado unidos a las elecciones de 1933? ¿Y si el socialista Indalecio Prieto hubiera aceptado la presidencia del Gobierno español en mayo de 1936? ¿Qué hubiera pasado con la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y si Franco no hubiera aceptado el Plan de Estabilización? ¿Y si Carrero Blanco no hubiera sido asesinado por ETA en 1973? ¿Y si Aznar no hubiera apoyado en 2003 la guerra de Irak? A estas nueve preguntas contrafactuales ofrecieron respuestas, en 'Historia virtual de España (1870-2004).¿Qué hubiera pasado si…?', los historiadores Nigel Townson, José Álvarez Junco, Juan Pan-Montojo, Fernando del Rey, Santos Juliá, Javier Tusell, Pablo Martín Aceña y Charles Powell". Por JORDI CANAL