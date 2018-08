4

Los buenos viejos tiempos

A la espera de que se traduzca 'Spy of the First Person', que Knopf publicó el pasado diciembre, su íntimo libro póstumo escrito (y dictado y susurrado) bajo el padecimiento de la enfermedad que acabó con su vida hace ahora casi un año, celebremos 'Yo por dentro' ('The One Inside'), la última obra que Sam Shepard publicó en vida.