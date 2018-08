1

Sororidad

Por mi naturaleza escorpiónica y por los prejuicios que manifiesto —como es natural— cada vez que escribo una reseña, me habría gustado llevarle la contraria a 'The New York Times', 'The Washington Post', 'Time', 'The Wall Street Journal', 'NPR' y 'Kirkus', para afirmar con rotundidad que 'La novena hora', de Alice McDermott, no es una de las mejores novelas de 2017. Soy incapaz.