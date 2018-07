4

Pop y peruanísimo

Un libro que habla de hijas que encuentran a sus padres y padres que no son hijos del suyo, envenenamientos, donaciones de órganos, infidelidades, celos, crimen pasional, homosexuales reprimidos y mujeres emprendedoras que atraviesan la selva y montan negocios de confección de uniformes escolares, bien pudiese haber optado por el molde del melodrama a lo Tennessee Williams, Douglas Sirk o Almodóvar. Sin embargo, Gustavo Rodríguez ha escrito una comedia musical en la que vemos bailar a los personajes sobre la pista de un Perú violento y pródigo: los anticuchos adquieren protagonismo en esta Madrugada no solo por sus connotaciones gastronómicas, sino por la búsqueda de un lugar literario para abordar lo sentimental que no se desborde por el lado de lo sórdido ni lo cursi. La banda sonora la ponen los Bee Gees.