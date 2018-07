Amazon Prime Day 2018: todo lo que necesitas saber

1. Suscríbete un mes gratis a Amazon Prime. Para aquellos que todavía no lo tienen, el servicio para clientes Prime ofrece un periodo de prueba gratuito de 30 días. Después, la suscripción cuesta 19,95 euros al año y entre otras ventajas tendrás la posibilidad de tener envíos gratis en un día, reservar productos y recibirlos el día del lanzamiento, acceder con prioridad a ofertas flash o disfrutar del catálogo de películas y series de Prime Video o de canciones con Amazon Music. Por lo tanto, de cara al Prime Day no tendrás que pagar nada y podrás aprovecharte de las ofertas exclusivas de los clientes Prime. Eso sí, acuérdate después de cancelar la suscripción en el caso de que no quieras continuar.

2. Asegúrate de que es el precio más bajo que vas a pagar. ¿Seguro que ha estado más caro antes? Hay páginas web que te ayudan a rastrear los precios en el tiempo de diferentes productos para garantizar que tu fichaje es una auténtica ganga por la que no podrías haber pagado menos. Camelcamelcamel o monitorizo son dos páginas web que te facilitarán la labor ese día. También hay sites como el de la OCU con comparadores que te ayudarán a decantarte por un modelo u otro en función de tus necesidades.

3. Navega en modo incógnito. Hay veces que las cookies que se instalan en tu ordenador cuando navegas te acaban bombardeando la pantalla de notificaciones cuando el producto aumenta su precio o se está agotando. Esta forma de comprar te permitirá comprobar si hay variaciones en el precio.

4. Haz la ‘lista de la compra’. ¿Qué necesitas realmente? Como cuando vas al supermercado, hacerte un listado previo te ayudará a tener en mente tus prioridades y permitirá ahorrarte muchas compras impulsivas de artículos que probablemente no necesites y que casi seguro acabarás devolviendo.

5. Instala el Assistant de Amazon. Si te instalas en tu navegador esta extensión de Amazon podrás recibir las notificaciones con descuentos en tu ordenador y tener una vista previa de muchas ofertas antes de empezar. Dale a “seguir” a aquellas de las que quieres recibir notificaciones y no te perderás ninguna. Además, te permite crear una lista de deseos para que guardes los productos de cualquier sitio web.