A LA CAZA DEL DOCTOR MUERTE. "Cada vez que una tregua, una amnistía, un acuerdo o una victoria ponen fin a un conflicto armado o a una oleada terrorista, suele ocurrir que la administración de la paz se convierte en más compleja y difícil que la gestión de la guerra. La memoria histórica es un material sensible, altamente inflamable si quienes la administran no son consecuentes con los principios que la inspiran. Exige reparación a las víctimas y justicia para los delincuentes, especialmente si se trata de culpables de delitos de lesa humanidad, aunque también capacidad de mirar hacia el futuro sin anclarse en los delirios y sufrimientos del ayer. El ejemplo aún paradigmático de estos procesos es el juicio de Núremberg, que condenó a muerte o a severas penas de prisión a algo más de una veintena de los responsables principales del Holocausto perpetrado por la Alemania nazi contra los judíos. No obstante, muchos otros lograron escapar y esconderse entre las sombras de la renacida Alemania federal, o en las playas gaditanas de Zahara de los Atunes, el Buenos Aires de Perón y el Paraguay de Stroessner. Incluso fueron cooptados por los servicios secretos del nuevo Estado o de las naciones aliadas". Por JUAN LUIS CEBRIÁN