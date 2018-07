1

SEXO DE PAPEL. "¿Quién y cómo se decide que un tema merece ser tratado por los historiadores? Durante mucho tiempo algunas cuestiones fueron consideradas poco relevantes, poco serias o poco legítimas a fin de convertirse en historia. De otras, en cambio, no había dudas sobre su importancia, su seriedad o su legitimidad. Estudiar a un grupo social era bien visto, pero no a un individuo; tratar de los trabajadores que se declaraban en huelga o se manifestaban resultaba esencial, pero no ocuparse de lo que estos hacían en su tiempo libre —y menos si se divertían en las tabernas o en bailes—; contar ovejas y marranos daba prestigio, todo lo contrario que ocurría si alguien tenía la idea de dedicar sus esfuerzos al análisis de símbolos e imaginarios; centrarse en los resultados electorales era tolerable, pero no en los procesos de politización. El marxismo dominante durante décadas en la historiografía española marcó los límites de lo legítimo. No fue, sin embargo, la única vía de constricción del territorio de la historia". Por JORDI CANAL