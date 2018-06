4

LEJOS Y SOLAS. "En la literatura de viajes y las novelas de costumbres realistas abundan los cuadros atentos a dibujar formas de vida propias de etnias arcaicas, como los maragatos leoneses o los pasiegos del Valle del Pas (Cantabria), y especialmente las pasiegas, célebres por su bravura y su osadía en el “comercio”. Aquí sitúa Manuel Gutiérrez Aragón 'El ojo del cielo', título que procede de una canción de Alan Parsons —“I am the eye in the sky, looking at you…”—, y que alude a la esfera del radar de un cuartel de la OTAN, que, a modo de un panóptico, domina el trasiego cotidiano de Margarita y sus tres hijas: Valen, la mayor, que mantiene una relación con el profesor y periodistas local Ludi Pelayo, una joven resuelta que en gran medida sostiene aquel entramado; Bel, todavía estudiante en el instituto, que pugna por abrirse camino también en el plano erótico-sentimental; y la pequeña Clara, muy recluida y protegida debido a su discapacidad psíquica". Por ANA RODRÍGUEZ FISCHER