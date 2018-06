EL PAÍS, premiado en Francia por un reportaje sobre visibilidad lésbica

26 mujeres hablando sobre qué significa ser lesbiana, cuáles son los retos diarios para vivir una vida y una relación con otra mujer con absoluta normalidad; los miedos, dudas y sueños que tienen como mujeres, como profesionales, como seres humanos y, sí, también como lesbianas. La propuesta de Tentaciones y EL PAÍS para celebrar el pasado 26 de abril el décimo aniversario del Día de la Visibilidad Lésbica ha sido premiada este martes en Francia. El reportaje en vídeo de los periodistas Belén Fernández, Paula Casado y Carlos Martínez ha sido considerado el mejor trabajo periodístico a favor de la visibilización de la comunidad LGTBI en la categoría prensa extranjera de los Out d’Or. Un galardón que, desde el año pasado, premia los trabajos a favor de la visibilidad de la comunidad LGTBI que entrega la AJL, la Asociación de Periodistas Lesbianas, Gays, Bi y Trans de Francia.

La idea de reunir a 26 profesionales lesbianas, desde actrices o cantantes a periodistas, ejecutivas o abogadas, en un restaurante de Madrid para hablar sobre los problemas que les afectan y proponer soluciones surgió a partir de una propuesta de la red de mujeres profesionales lesbianas LesWorking y de It Gets Better. "El vídeo se plantea porque es verdad que nuestro país es muy avanzado en derechos LGTBI, pero aun así hay muy poca visibilidad lésbica en las empresas", explica Belén Fernández. Pese a todos los avances que se han vivido en España, "las lesbianas viven bastante escondidas en el mundo laboral, también por una falta de referentes muy clara. Todo los chicos gais lo dicen sin problema pero no así las lesbianas", señala. El vídeo busca ser un "referente para la gente joven, para jóvenes lesbianas".

Además del vídeo 26 mujeres dan la cara, también optaban al premio la emisora tunecina Shams Rad, la primera radio LGTBI del mundo árabe, creada en 2017, y la web investigativa rusa Meduza, basada en Letonia para huir de la censura y que en 2017 publicó una investigación sobre la falta de rigurosidad de la justicia rusa a la hora de investigar la muerte de homosexuales. También estaba nominado el Olympic Channel, el canal del Comité Olímpico Internacional (COI), con sede en Madrid, por la difusión de la serie Identify sobre cinco atletas trans, así como la BBC Escocia por la difusión el pasado abril del film Tiempo de amar, homofobia en 2018 del realizador Sean Lionadh. Finalmente, por Pakistán estaba nominada la periodista Marvia Malik, la primera presentadora transgénero de una cadena de noticias de ese país.

La AJL fue creada en 2013 con el objetivo de lograr "un mejor tratamiento de las cuestiones LGTB en los medios" franceses. El punto de inflexión para sus miembros, que no tienen por qué ser necesariamente homosexuales pero sí "compartir los objetivos de la asociación", fue la forma en que se trató en los medios de comunicación franceses el proyecto de ley para el matrimonio homosexual aprobado durante el mandato del socialista François Hollande y que, según los integrantes de la AJL, provocó que, "bajo la cobertura de querer garantizar un tratamiento 'equilibrado' del tema, hizo que algunos medios permitieran que la homofobia inundaran el espacio público".

La ceremonia de entrega de premios ha reconocido trabajos que facilitan la visibilidad LGTBI, así como a personalidades y deportistas destacados también en este campo. La jornada ha estado dedicada, han dicho sus organizadores, "a celebrar la visibilidad de la comunidad LGTBI, pero también a todos aquellos que no tienen el privilegio de esa visibilidad".

