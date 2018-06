Los huéspedes y un empleado de seguridad en un hotel de Magaluf acosan y ningunean a dos jóvenes

Nada más llegar al hotel Barracuda en Magaluf e ir a la piscina, dos jóvenes fueron recibidas por unos franceses entre aplausos y gritos. Las chicas denunciaron el pasado sábado a través de un vídeo difundido en la cuenta de Twitter de una de ellas el acoso constante que sufrieron dentro del hotel de esta localidad mallorquina de poco más de 4.000 habitantes, no solo por parte de los huéspedes, sino por parte del propio personal del complejo hotelero. Al día siguiente de los acontecimientos este emitió un comunicado pidiendo disculpas y anunciando que iniciarían una investigación interna por la respuesta inadecuada de un miembro de seguridad.

El Hotel Barracuda ha iniciado una investigación interna para dirimir los hechos narrados en redes sociales por dos de nuestras huéspedes.

"¡Guapa! Siéntate aquí!", son solo algunas de las palabras que escucharon a lo largo de su estancia en el hotel. Al llegar al restaurante fue "más de lo mismo", según afirma una de ellas. Pero la situación no terminó allí.

Tras denunciar lo vivido a uno de los agentes de seguridad, este respondió con el mismo comportamiento. "Me ha saludado mirándome las tetas", y zanjó la conversación con estas palabras, según el testimonio de una de ellas. "Yo tengo dos hijas, una de 15 y una de 25 y jamás se han vestido como vosotras". Para el guardia de seguridad la culpa era de ellas y no de los huéspedes que no pararon de mirarlas y decirles cosas.

Buenos días, antes de nada pedimos disculpas si las formas no han sido las adecuadas. Hoy nos hemos reunido con la dirección del hotel y la compañía de viajes, han tomado las medidas necesarias para solucionarlo y con eso eso estamos satisfechas. Gracias por el apoyo a todos. — roses (@carlaquisi) 11 de junio de 2018

Días después, el pasado lunes, se reunieron con la dirección del hotel que, según cuentan en el vídeo, ha tomado las "medidas necesarias" para solucionar el problema. El Govern Balear ha manifestado también su apoyo hacia las jóvenes. "Gracias ante todo por denunciar públicamente estos hechos. El Govern de les Illes Balears no tolera ningún tipo de machismo", ha expresado en su cuenta de Twitter.

Pero el de seguridad no es el único que opina esto. El vídeo que se ha hecho viral en las redes ha dejado ver que otras personas comparten la misma opinión sobre situaciones como esta en las que las mujeres son consideradas las culpables de provocar estos comportamientos en los hombres y, con el pretexto de que Magaluf es una ciudad conocida por sus excesos, se normaliza el acoso sexual. Otras personas, por el contrario, han mostrado una actitud más empática hacia las jóvenes que sufren acoso. "Yo también me asustaría", confiesa un joven al Canal de Televisión Cuatro.

Estas jóvenes no son las únicas que han sufrido acoso en esta turística localidad. Tras el incidente, otra joven ha denunciado el acoso que ha sufrido en Magaluf.