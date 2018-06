La era de las sandalias cómodas: 12 tendencias para llevar este verano

La elegancia ha dejado de ser sinónimo de tacones con alturas imposibles. Auspiciado por la corriente del normcore, que trajo consigo prendas más sencillas y un nuevo reinado marcado por las zapatillas, el calzado tiene una premisa: la comodidad. Los tacones de ahora restan centímetros, pero ganan puntos en bienestar. Como recogía la revista S Moda hace unos días, el papel que jugó Phoebe Philo, la antigua directora creativa de Céline, fue fundamental porque gracias a ella las zapatillas saltaron de la pista de deporte a la pasarela y de ahí, a la calle, para ser catapultadas a símbolo de lujo contemporáneo.

Las sandalias del verano siguen la máxima de las zapatillas. Los modelos planos o con muy poca altura marcan la pauta en los diseños que se han visto en las pasarelas, y los mayores éxitos entre marcas nacionales e internacionales siguen los mismos derroteros. En EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado 13 diseños que resumen las tendencias que verás este verano en las tiendas y proponemos modelos a buen precio.

Los mules

Resulta curioso ver cómo la moda ha vuelto a rescatar el mismo tipo de zapatos que se puede ver en cuadros del siglo XVIII. Cerrados a menudo por delante y abiertos por detrás, los destalonados han saltado de los pies de María Antonieta o Madame de Pompadour a la pasarela para convertirse en la tendencia, probablemente, más fuerte del verano. Tuvieron un repunte en 2014 y este año vuelven de mano de firmas como Dion Lee o Marques Almeida, con la punta en pico, o Versace, con alternativas abiertas en la parte delantera.

El catálogo de las propuestas low-cost se ha traducido en todo tipo de diseños que enseñan más o menos el pie. En Escaparate nos quedamos con las opciones de sandalia que ha popularizado la marca estadounidense Mansur Gavriel, una de las máximas autoridades en esto de crear tendencias en accesorios. Con una silueta abierta que nos transporta a los años 90, hay marcas como Gloria Ortiz que no han dudado en incluir los mules entre sus propuestas. Cinco centímetros de tacón elaborado en rafia, un material que comparte con las suelas de las alpargatas, y tela amarilla, uno de los colores más llamativos del verano, para unas sandalias todoterreno que combinan con todo lo que te propongas.

Planas o con poco tacón, tipo pala

Las zapatillas no son el único calzado cómodo que ha transformado los accesorios que vestimos. Aunque no sean del gusto de todos, las chanclas también se han convertido en un objeto de deseo gracias precisamente al acercamiento al lujo de firmas a priori deportivas como Adidas o Puma. Desde hace varias temporadas ya no es raro ver sandalias de piscina subidas a la pasarela y reinventadas en diferentes materiales tan locos como el peluche. A pie de calle, este calzado, llamado ‘tipo pala’ , es una ligera versión que recuerda a los mules y se lleva en versiones más vastas, en la línea de las Birkenstock, y en opciones más finas, como estas sandalias de ante trenzadas con tacón metalizado.

Al estilo del modelo Orán, de Hermès

Una alternativa que es necesaria mencionar en esta categoría es la influencia están teniendo las sandalias Orán de Hermès. Su alto precio (a partir de los 480 euros) no fue impedimento para que se convirtiesen el verano pasado en el furor de las redes sociales entre figuras como la influencer Paula Ordovás (Peeptoes), que luce las suyas en varias imágenes de Instagram. Ligeramente parecidas son otras sandalias, la versión plana de las ‘Tribute’ de Yves Saint Laurent, que pueden encontrarse por unos 495 euros en webs como Giglio, un Net-à-porter a la italiana. Zara o Mango no han dudado en sacar sus respectivos clones de esta sandalia de cuero con aperturas laterales en forma de H, pero nos quedamos con el modelo ‘Apteros’ que tiene la firma especializada en sandalias Ancient Greek.

Con múltiples tiras

Uno de los éxitos de este verano, tanto de tacón como en plano, es el modelo con varias tiras de mayor o menor tamaño que sujetan al pie por el empeine. En este caso, Mansur Gavriel es otra de las responsables indiscutibles de que las firmas de bajo coste no dejen de replicarlas. Encontrarás alternativas en Zara o Asos y en marcas españolas que están sonando muy fuerte como Paloma Wool, la misma que vistió a Amaia en el festival del Primavera Sound hace unas semanas. Camper es otra de las enseñas “made in Spain” que ha incluido entre sus propuestas para el buen tiempo un diseño, el modelo Twins, con tacón bajo cuadrado, correa en el talón y tiras multicolor. Está disponible en dos tonos.

Transparentes

Aunque el PVC no sea el material más apropiado para el calor, si firmas como Balmain, Alexander Wang, Off White o Maryam Nassir Zadeh han incluido detalles en sus zapatos (o directamente han revestido el pie en plástico transparente, como Chanel) ya hay tendencia establecida. En estos mules que puedes encontrar en Asos lo combinan con otra de las tendencias para el verano, los colores pastel.

Sandalias trenzadas

La tendencia sorpresa del verano no se limita a ‘trenzar’ sus materiales en las suelas, como en las sempiternas alpargatas, sino también en el resto de la sandalia, con cuero o con tela, y en diferentes colores. Una apuesta segura de las firmas españolas que vienen pisando fuerte en el tema del calzado, como Naguisa o Mint&Rose. Pons Quintana, según recogía S Moda en marzo, es otra de las marcas cuya tienda online también incluye sandalias trenzadas. Para evitar rozaduras, lo suyo es invertir en unas sandalias de este tipo cuya trama no haga daño, y el cuero es un buen remedio. Gioseppo recurre a los mules y a la piel caprina en dorado con este modelo plano.

Destalonado y con correa

El tipo de zapatos que en inglés recibe el nombre de slingback, es desde hace varias temporadas, uno de los imprescindibles tanto en calzado de invierno como de verano gracias al modelo en bicolor que rescató Chanel tras años en el olvido. Otras firmas también lo han subido a la pasarela, como Dior el otoño pasado y Self-portrait o Prada este verano. Se llevan tanto en versión abierta - un ejemplo, el modelo Orabella de Clarks- como en su versión clásica cerrada, y son una opción perfecta para los estilismos de oficina. En Amazon podrás encontrarlos en tres colores, beige, negro y rosa, con tacón bajo.

Con tacón especial

Uno de los puntos fuertes en las sandalias de verano está en la parte de detrás, concretamente, en el tacón, que adopta formas geométricas un poco alocadas y hasta desparejadas, como en Jacquemus. Rejina Pyo o Yves Saint Laurent son otras de las firmas que apuestan por estos tacones capaces de robar el protagonismo al resto del diseño. Fuera de las pasarelas, la tendencia se ha traducido en formas arquitectónicas y alturas transparentes en materiales como el metracrilato. También existen versiones menos llamativas, en la línea de estas sandalias amarillas de Wonders .

Varias tiras al tobillo

Las sandalias atadas al tobillo no son una novedad, pero este verano un rasgo destacable es su diseño tipo red, con múltiples tiras que se atan con lazada. Giorgio Armani lo hace con cordones planos, Fenty by Puma con cuerdas similares a las de alpinismo y Desigual con cordones tubulares. Boohoo reinventa estas sandalias tipo gladiador con tacón y en dos colores, rojo y negro.

Con tacón chupete

El kitten heel no supera los cinco centímetros, una altura perfecta para aquellos pies incapaces de aguantar los tacones altos. Además de su tamaño, se caracteriza también por un diseño fino que ha conquistado sobre la pasarela a Etro, Bottega Veneta, Mary Katrantzou y sí, también a Mansur Gavriel. En color nude son un básico que podrás utilizar a diario en cualquier situación, incluso para los eventos más especiales, como una boda.

De satén

El raso de seda, con ese brillo inconfundible, es uno de los tejidos que más visten las sandalias del verano. Manolo Blahnik tiene buena parte de la culpa, tanto por sus tacones como sus versiones planas, que se ha traducido en todo tipo de diseños, desde plataformas a chanclas de piscina, entre las marcas más asequibles. En Sarenza podrás encontrar un modelo con tacón de 8 centímetros, tiras cruzadas y correa al talón, disponible en tres colores, negro estampado, rosa y rojo.

Puntera noventera

La nostalgia por las décadas pasadas es una de las fuentes de inspiración de la que beben constantemente las tendencias. En accesorios, se está viviendo un viaje en el tiempo a los años 90 tanto en complementos para el pelo como en zapatos, que están recuperando la puntera cuadrada. Gucci o Maryam Nassir los han incluido en sus desfiles, al igual que varias de las firmas que triunfan en Instagram como By Far, Miista Shoes o LOQ. Por su parte, la marca Dolce Vita adopta esta puntera con estas sandalias planas de rafia con motivos geométricos.

Inspiración Oeste

La primavera ha traído consigo un sinfín de botas con las hormas y el tacón característico de los zapatos que se llevaban en el viejo Oeste. Una inspiración al que la moda no deja de recurrir, y este verano con especial fuerza en el caso de Calvin Klein y Versace. ¿Cómo trasladar la estética al verano sin que se cuezan los pies? A través de sandalias que incluyan las clásicas hebillas y remaches metalizados que pueblan este tipo de complementos, como ha hecho Pull and Bear en este modelo plano de tiras finas.

