Los lunares no pasan de moda: 14 prendas para llevar este verano

“Nuestra tierra es un punto entre un millón de estrellas en el cosmos”, llegó a escribir Yayoi Kusama en 1968. La reconocida artista japonesa, hacía referencia a los lunares, ese grafismo que define por excelencia su obra. Su fijación por este estampado también es una obsesión constante en la moda, que no deja de repetirse año tras año en las tiendas y sobre la pasarela —sobre todo, cuando empiezan a subir las temperaturas—.

¿Por qué? Por sus connotaciones. Para Paula Delgado, estilista de la revista S Moda, los lunares van ligados “al mar o al campo”, y tienen “ese aire de años 50, muy Mediterráneo. Por eso encajan siempre. No pueden faltar en verano”. Además, otra de sus ventajas que les lleva a tener un rincón omnipresente en el armario es su facilidad para combinarlos “con cualquier patrón”. Esto supone que sean una constante en desfiles como el de Carolina Herrera. Vienen muy llamativos, como los de los trajes de Dolce & Gabbana o los bodys y pareos de Jacquemus. Si hay una tónica entre las mayorías de las firmas es la de recurrir al blanco y negro: Jason Wu, Rodarte, Dior o Blumarine son un buen ejemplo. Si Balenciaga opta por los tonos azules, Valentino lo hace con piezas que llevan topos multicolores más pequeños.

Los lunares tienen la capacidad de convertirse en un viral. Como ha pasado durante esta primavera con el vestido que lució Julia Roberts en Pretty Woman —en la foto de Instagram de debajo, la influencer Lovely Pepa con la prenda de lunares de la película—, un diseño en tonos marrones y topos blancos que no han dudado en clonar Mango, Oysho y Zara. El verano pasado, la prenda estampada que más comentarios generó fue la blusa ochentera de Lady Di que inspiró a Jacquemus y que acabaron vistiendo las blogueras e influerncers de moda más populares. Además de viral, también se trata de un motivo muy presente en la realeza británica: la princesa de Gales los llevó, la reina Isabel también, y Kate Middleton ha recurrido a ellos en un claro homenaje a la madre de su marido.

A Elizabeth Taylor, Lucille Ball o Marilyn Monroe, que fue fotografiada con un bikini con estos motivos en 1951, les debemos en buena parte su popularidad. Sin embargo, su origen se remonta unas cuantas décadas. Una de las primeras referencias es la de Norma Smallwood, Miss América en 1926, que fue inmortalizada por primera vez con un bañador con lunares. Dos años más tarde se daría a conocer a la icónica ratona de Walt Disney, Minnie Mouse, cuyo vestido —ya parte de la cultura popular y el fenómeno pop— ha acumulado numerosas exposiciones y portadas en revistas de moda.

Se popularizaron en los años 30, durante la época de la Depresión, ya que se pensaba que eran muy alegres —contrastando con el panorama de crisis que se vivía—. También marcaron los 60, y no solo por el trabajo de Kusama, sino por la música y el homenaje que les hizo Brian Hyland con su Itsy Bittsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini. Un canto que ponía este estampado en el punto de mira, como hizo Frank Sinatra en 1940 con Polka dots and Moonbeams (polka dot es la traducción que reciben en inglés, pero el origen de ese nombre es ya otra historia). En 1965, el propio Bob Dylan aparecería en la portada de su single Just like Tom Thumb’s Blues con una camisa con grandes lunares verdes y un par de décadas más tarde, Rhandy Rodes los trasladó al heavy metal gracias a su guitarra con forma de V invertida.

El auge de firmas inspiradas en el estilo de las francesas, como Rouje, Sézane o Reformation también ha contribuido a que las tiendas online ofrezcan multitud de vestidos cortos o pantalones con el sabor a retro que implica este estampado. En EL PAÍS Escaparate seleccionamos 14 prendas con lunares que se pueden convertir en tu uniforme de verano:

1. Vestido cruzado de lunares, de Urban Outfitters

El vestido que bautizó hace cuatro décadas la diseñadora Diane von Furstenberg como ‘wrap dress’ volvió en 2017 para convertirse en uno de los imprescindibles del verano. Protagonizó por primera vez portada de la revista Newsweek en marzo de 1976 y este año repite fórmula de éxito con un estampado que, haciendo referencia a las declaraciones de la estilista Paula Delgado, “casa con cualquier patrón”. Un ejemplo es este vestido sujeto a un costado con los grandes botones en tendencia que pueden encontrarse entre las prendas de todas las marcas.

Compra por 39€ en Urban Outfitters

2. Bandana con plumeti, de Pull and Bear

El pañuelo se ha convertido en uno de los accesorios clave para el cabello. Se llevan trenzados con el pelo o a modo de tocado o diadema. Inditex ha seguido a pies juntillas la diatriba de Gucci con coloridas diademas con nudo para dar un toque diferente a la cabeza sin esfuerzo alguno. No podía faltar entre ellas el estampado todoterreno por excelencia, en pequeños lunares, con la clásica combinación de tonos en blanco y negro que tanto se ha visto en los desfiles de verano.

Compra por 5,99€ en Pull and Bear

3. Blusa Comino, de French Connection

Delgado hace hincapié en los lunares de mayor tamaño que por cierto, se seguirán viendo en otoño con firmas como Prada. Jugando con el color blanco, estos motivos más grandes invaden las mangas y la espalda de esta blusa de crepé que también incluye volantes y una lazada relajada con un resultado de lo más romántico. Desde la marca incluso la proponen como parte de un estilismo nupcial, combinado con pantalones de encaje, para novias más atrevidas.

Compra por 95€ en French Connection

4. Fular rosa, de la Redoute

Hecho en viscosa, este pañuelo al cuello en tonos rosados incluye lunares en tonos plateados, muy en línea con el lamé y el regreso a los 80 que ha incluido Valentino con topos XL en su colección pre-fall 2018 —las que anteceden a la colección de otoño, inmediatamente después de la de verano—. Actualmente, este pañuelo se encuentra rebajado, con un 45% de descuento.

Compra por 8,99€ en La Redoute

5. Pantalón culotte estampado, de Asos

El verano es sinónimo de siluetas amplias y diseño acampanado que liberan a la pierna del eterno encorsetamiento de los pantalones pitillo. Desde 2015, el culotte ha ido haciéndose un hueco cada vez mayor en el armario de verano —hasta convertirse en una de las prendas estrella— gracias a sus perneras anchas hasta mitad de gemelo. Se llevan tanto en liso como en estampado y con otra de las siluetas estrella del verano: de talle alto, con lazada y ceñido a la cintura, una descripción que en inglés recibe el nombre de paper bag. Este pantalón cumple todos los requisitos y es una de las prendas más recurrentes que casa igualmente con unas zapatillas deportivas que con unas sandalias de tacón.

Compra por 35,99€ en Asos

6. Top con hombros descubiertos Brook, de Superdry

Brigitte Bardot fue una de las abanderadas en esto de lucir partes de arriba que mostrasen la clavícula y gracias a ella, este escote recibe su nombre —más bien su apellido—. Hasta la reina Letizia lo ha llevado en alguna ocasión. Con manga francesa y lazada en el puño, esta blusa también está disponible en azul marino con topos en color claro.

Compra por 49,95€ en Superdry

7. Camisa de manga francesa, de Sfera

La sombra de Jacquemus es muy alargada. Su camisa viral que triunfó el año pasado, con manga abullonada y grandes topos, sigue viéndose en pequeñas dosis como esta blusa que aúna también ambas características. Puede combinarse con otro tipo de lunares, como hace aquí El Corte Inglés.

Compra por 25,99€ en El Corte Inglés

8. Vestido con volantes, de Influence Plus

Al vestido cruzado, que favorece a todas las tallas, se le añade un detalle que para Delgado este verano va muy relacionado a los lunares: los volantes, “tanto en vestidos como en faldas”. Con tejido ligero, también los lleva a la espalda, con abertura. Además, este vestido actualmente tiene el precio rebajado.

Compra por 27,99€ en Asos

9. Pantalones shorts estampados, de Boohoo

La lazada a la cintura también se incluye en estos pantalones cortos estampados en tono marrón tostado, muy favorecedores para el verano.

Compra por 16€ en Boohoo

10. Mono de tirante ancho, de Glamorous

El mono es otra de las prendas que comparte el mismo aire retro que inspiran los lunares. Con perneras anchas y ajustado en cintura, es ligeramente similar a algunas prendas que se han podido ver en los estilismos de calle durante semanas de la moda como la de París y a los monos y buzos que suele llevar la influencer y empresaria Alexa Chung.

Compra por 49,99€ en Asos

11. Top con escote Bardot, de Pull and Bear

Con escote fruncido y hombros descubiertos, este top se suma al estampado viral que creó la diseñadora Marilyn Vance para Pretty Woman y que han llevado instagrammers como Alexandra Pereira, también conocida como Lovely Pepa. De silueta amplia, también está disponible en color mostaza.

Compra por 15,99€ en Pull and Bear

12. Vestido con volantes, de Neon Rose

Sí, los lunares también son para una boda, y puede encajar cualquier tamaño en el evento que tengas cuando toque arreglarse más. Desde los más grandes, al plumeti, como este vestido de tarde con manga abullonada y volantes en el bajo. El color menta remata un diseño de aires románticos.

Compra por 44,99€ en Asos

13. Falda de patinadora, de La Redoute

Los lunares son una opción a la que recurrir cuando no sabes qué ponerte: “es como arriesgarse a medias. Se pueden llevar bien y llaman la atención”, confiesa la estilista de S Moda. Unidos a tu camiseta favorita o en combinación con otros estampados como las rayas puede dar lugar a un estilismo de lo más efectivo. Esta falda está disponible en dos tonos, en blanco con lunares rojos y en negro con lunares blancos, y tiene un 55% de descuento.

Compara por 12,59€ en La Redoute

14. Vestido de tirante fino, de Parisian Tall

Los vestidos mini de tirantes finos con lunares suponen un básico entre los uniformes de verano de las influencers. Como dejan constancia Julie Sariñana (Sincerely Jules) o Sara Escudero (Collage Vintage) en Instagram, se trata de una prenda muy resultona que combina con cualquier complemento y accesorio. En color rojo, además, pueden ser aptos hasta para el festival de Cannes, como mostró Gala González sobre la alfombra roja. Se llevan bien con las cazadoras vaqueras, con los múltiples colgantes y con los anillos de concha, muy de moda este verano. Este vestido también incluye nudo al pecho, una de las tendencias entre las blusas y tops de la temporada.

Compra por 27,99€ en Asos

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de mayo de 2018.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.