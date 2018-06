3

Del mar como introspección

De Thyboron (Dinamarca) a Harlingen (Países Bajos) a bordo del velero Ismael. Un nuevo holandés errante narra en tiempo real su singladura junto a su hija María y su osito de peluche, Flappy. En el mar se diría un relato de aventuras, pero no lo es. Podría entenderse como una historia de heroísmo, pero no lo es. Si acaso una entrañable historia de debilidad humana en un entorno hostil, el épico relato intimista (y no es un oxímoron) que Heijmans construye con escasos mimbres, un hipnótico estilo telegráfico que encadena frases simples que van conformando algo muy parecido a un diario de a bordo o a un cuaderno de bitácora, y que en realidad es el monólogo interior con el que un padre hostigado por el sistema se desahoga afrontando precisamente la posibilidad de ahogarse en el mar del fracaso personal.