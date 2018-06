CARTAS AL DIRECTOR

He leído atónito las opiniones de la consellera de Cultura de la Generalitat. Expresa que el castellano en Cataluña es una lengua de imposición, fruto del franquismo que utilizó la inmigración para colonizar Cataluña con el castellano. Estas frases me han recordado cuando, en 1953, mi padre decidió en su pueblo de Murcia hacerse colono. Naturalmente esta decisión fue facilitada por el franquismo, y no por la necesidad y miseria. Llegó a la estación de Barcelona. Al unísono, decenas de andaluces bajaron del tren mirando anonadados la gran estructura de la estación y buscando torpemente la puerta de salida. Inmediatamente la policía secreta procedía a detenerlos, remitiéndoles al castillo de Montjuic. Recuerdo cómo en los ochenta mi padre contaba esta historia a un muchacho marroquí. Mi padre siguió colonizando en las décadas siguientes. Formo parte de un partido clandestino de izquierdas, contribuyó a formar CC OO de Catalunya y a la creación de l’Assemblea de Catalunya. Un compañero suyo, Eusebio Barrios, colonizador de Zamora, fue detenido y torturado por difundir propaganda de l’Assemblea. Eusebio, mi padre y otros colonizadores nunca pasarán a la historia oficial y paralela que se está formulando, pensaban que hay que defender la tierra que te permite vivir con dignidad, esa tierra fue Cataluña, y por ella lucharon. En este mundo de la posverdad a esa lucha le llaman colonización.— Antonio López Fernández. Barcelona.

