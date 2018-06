Los médicos prohíben a Melania Trump volar durante un mes

Los detalles de la operación a la que se sometió Melania Trump a mediados de mayo aparecen con cuentagotas. Aunque ya se sabía que la primera dama no acompañaría al presidente de Estados Unidos en sus viajes a Canadá, donde se celebra la cumbre del G7, y, posteriormente, a Singapur, no fue hasta este viernes que se supo el porqué. Trump afirmó que los médicos le ordenaron a su esposa no viajar durante al menos un mes debido a la intervención quirúrgica en el riñón.

Antes de subirse al Air Force One con rumbo a La Malbaie para la cumbre de las grandes potencias, Trump dijo a los periodistas que la primera dama quería acompañarlo, pero no pudo cumplir su deseo. "Los médicos dicen que no puede volar durante un mes", aseguró el presidente. "Ella tuvo una gran operación. Fue una operación de casi cuatro horas". La duración era otro detalle que se desconocía de la intervención quirúrgica de Melania para tratar una “afección benigna” en el riñón.

La intervención de la primera dama ha causado especial interés porque durante 27 días no se la vio en ningún acto público. Tras los cinco días internada en la clínica, tuvo un asilado proceso de recuperación que vino acompañado de rumores de separación y teorías sobre su estado de salud. Ella desminitó las especulaciones a través de su cuenta de Twitter: "Quédense tranquilos, estoy en la Casa Blanca".

Trump también participó en el despeje de las dudas, acusando a los periodistas de ser "injustos" y "crueles" con su esposa, al publicar noticias falsas. "Ella está muy bien", defendió entonces y esta semana, cuando se la vio por primera vez públicamente desde el 10 de mayo. El matrimonio asistió el miércoles a una sesión informativa sobre la temporada de huracanes en la sede de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA). Esa imagen será la que tendremos hasta que Trump vuelva de su reunión con Kim Jong Un el 12 de junio en Singapur.