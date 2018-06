Cuando Calvin Klein encontró a Warhol

La llegada de Raf Simons a Calvin Klein ha traído un aire de americana revolución. La marca se ha visto invadida de novedades, tan del gusto del diseñador belga: cambio de logo, línea de ropa a medida, By Appointment, y alianza nada menos que con la Fundación para las Artes Visuales, el legado de Andy Warhol.

Desde su llegada de Dior en 2016, Simons quiere darle un aire muy estadounidense a la firma, jugando con algunos de los iconos más potentes del país. En su primer desfile sonó el tema This Is Not America, de David Bowie, todo un guiño a esta América de Trump, que no es la que quiere para su nueva marca.

Ahora, Warhol se convierte en leitmotiv. El rostro del artista tal y como él lo mostraba en sus autorretratos con Polaroid llega a su línea más informal, Calvin Klein Jeans, donde aparece en 18 prendas que van desde camisetas, sudaderas, bolsillos traseros de pantalones vaqueros, cazadoras hasta zapatillas e incluso pequeños bolsos, con precios entre los 50 y los 180 euros.

Primera campaña de Calvin Klein, con la obra 'Memento Mori' de Warhol de fondo. CALVIN KLEIN

Desde noviembre, cuando llegó la alianza, la marca ha sacado a sus fondos pronto y de muchas maneras: en sus prendas (en colores y formas) o en sus campañas: la primera era un joven frente a la obra Memento Mori del artista. Estos estampados continúan los que empezaron en su línea de ropa interior, donde plasmó fotogramas de Kiss, la película experimental de Warhol 1963.