Un colegio británico prohíbe a los chicos llevar pantalón corto y sugiere que usen falda

En este centro, se veta el pantalón corto a los chicos, pero se les permite que usen falda. Esta es la norma. Aunque en el centro educativo Chiltern Edge School, asentado Sonning Common (en el distrito de South Oxfordshire), se prohíbe que los niños lleven esta vestimenta en verano, estos pueden llevar falda, si así lo desean, como las chicas que estudian con ellos. El uniforme escolar anual consiste en falda para ellas, pantalón largo para ellos y chaqueta americana para ambos sexos. Esta sugerencia por parte del centro, que está en su código escolar, se supo tras la queja de un padre.

El progenitor pedía al centro que su hijo pudiera ir a clase con pantalones cortos durante la época estival, a lo que el centro le contestó que no podía, pero que su política de igualdad permitía que su hijo fuera con falda, si así lo deseaba. “Me dijeron que los pantalones cortos no son parte del uniforme, me indigné”, ha dicho el progenitor al The Daily Mail. "Pero, según me han dicho, puede ir con falda", ha añadido el progenitor.

No es la única queja que ha padecido el centro

El centro escolar también ha recibido quejas de otros padres que han criticado la introducción este año de la chaqueta americana en los uniformes de los estudiantes, de sus hijos, alegando que estas prendas no son adecuadas para el verano porque dan mucho calor. La zona inglesa en la que está situado el colegio puede llegar a temperaturas de 26 grados en la época estival.

Además, según comentan varios periódicos británicos, el centro educativo había sido señalado por los inspectores de educación, debido a su restrictiva política de vestimenta la pasada primavera. Pero parece que el centro educativo se ha propuesto hacer progresos a este respecto. El nuevo informe sobre la misma situación, elaborado por la inspección el pasado noviembre, indica que “los alumnos valoran positivamente su nuevo uniforme y que este respeta la nueva política de igualdad de género en los uniformes”. En este centro, este verano, o cuando lo deseen, los niños pueden ir con falda.

El primer colegio británico con uniforme neutro

El pasado mes de septiembre de 2017 un colegio de secundaria en Reino Unido se convirtió en el primero en instaurar un uniforme neutro para con el propósito de “solucionar problemas de desigualdad y decencia”. Pantalón gris, zapatos negros, camisa y corbata. Todos los alumnos nuevos del colegio Priory, en la localidad de Lewes, East Sussex, llevarán un atuendo “de género neutro”. Con la medida, el centro privado perseguía dar respuesta a las quejas por el largo de las faldas recibidas en cursos pasados y evitar el eventual sentimiento de exclusión de los menores transgénero.

La decisión del colegio provocó un acalorado debate en un país donde las escuelas llevan ya un tiempo planteándose cómo atender a las necesidades de los menores transgénero. Algunos centros, por ejemplo, han instalado lavabos unisex o permiten a los alumnos elegir faldas o pantalones, como es el caso Chiltern Edge School, independientemente de si sus cuerpos son de chicos o chicas. Pero el Priory fue el primer colegio del país que adoptó el uniforme de género neutro, el mismo para los dos sexos.

