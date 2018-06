Imanol Arias arremete contra los millennials

Imanol Arias pasó el martes por El Hormiguero y habló de su trabajo y de política con Pablo Motos . El actor se lamentó de cómo ha cambiado la sociedad tras haber vivido un momento en el que "la norma era saltarse las normas". "Y eso te quita más ganas de vivir con gente más allá de tus cercanos. Te intima y a veces te intima. Al final, te metes en un agujero. Nos hace más mezquinos porque nos conocemos menos", aseguró.

Otro de los temas que abordó fue la salida de Ricardo Gómez, más conocido como Carlitos, de Cuéntame. "Nos lo tomamos muy bien. Lo sabíamos desde el principio de la temporada. Además, una persona con esa edad y esa trayectoria, que tome una decisión como esta y que todos lo entendamos dice mucho de él. Si todos hemos crecido ahí, a él se le ha notado más. De momento vamos a tener al menos una temporada más. Ojalá sean dos y podamos terminar bien la trama", concluyó.

El actor Imanol Arias y el presentador Pablo Motos. GJB GTRES

Sobre su estado de salud, el actor tranquilizó a sus seguidores. Se encuentra bien y el tabaco ya no es "una constante en mi vida". "Ya no digo que he dejado de fumar, ahora digo 'hoy no he fumado'. Todavía sigo siendo fumador, pero no tengo esa constante en mi vida", aseguró Imanol.

El próximo 28 de junio estrenará en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao la obra La vida a palos, un montaje basado en la vida del poeta, periodista y guionista Pedro Atienza y que también se podrá ver en los Teatros del Canal de Madrid entre el 5 y el 22 de julio.

El pasado otoño, el actor habló de sus problemas con Hacienda: “Voy a solucionarlo. Me he comprometido a pagar. El público me conoce y sabe quién soy. La gente me ha dado mucho y tengo una enorme deuda con ellos. Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades. He vendido todo para empezar de cero. Vivo como una pluma”. A día de hoy parece que Arias está en regla.