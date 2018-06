Feminismo para torpes: esto del feminismo, ¿es una moda?

Seguro que has oído hablar de las gafas moradas. La periodista y activista Nerea Pérez de las Heras te explica en una nueva entrega de Feminismo para torpes por qué debes ponértelas. En realidad se trata de una metáfora para definir ese filtro bajo el cual comenzamos a analizar la realidad teniendo presente la desigualdad entre hombres y mujeres. Desde pequeños no solo nos regalan juguetes diferentes, sino que también se asocian a la masculinidad y la feminidad mensajes, comportamientos, costumbres y hasta habilidades muy distintas. Por eso las gafas moradas son un complemento "horroroso" desde el punto de vista de la moda, pero necesario para mirar el mundo y verlo tal y como es. Porque frente a la idea que trata de difundir el patriarcado, el feminismo no es una moda.