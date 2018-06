4

TÚ NO ERES COMO OTRAS HIJAS. "La escritora alemana Angelika Schrobsdorff nos sorprendió a todos, lectores y lectoras (que han sido muchas), cuando se publicó en 2016 una deliciosa crónica autobiográfica, 'Tú no eres como otras madres', centrada en la figura de su propia madre, Else Kirchner, sin duda un personaje fascinante descrito con sus luces y sus sombras, pero con una rara cualidad literaria: la luz. Un libro luminoso: es tan difícil que la escritura no derive hacia la negatividad más corrosiva… Aquella biografía materna, cruzada por la vida berlinesa entre finales del XIX y 1933, cuando Hitler tomó la decisión de acabar con todo, nos dejó con la curiosidad de pensar si estábamos ante una autora de una sola obra importante, escrita en estado de gracia, o bien se trataba de alguien que tenía más que decir. 'Tú no eres como otras madres' apareció en alemán en 1992, en plena madurez creadora, mientras que la novela que Periférica y Errata Naturae rescatan ahora, en una feliz joint venture, apareció en 1961. Casi como quien dice estamos ante su primer libro y uno de los últimos". Por ANNA CABALLÉ