Gótico, absurdo y genial

Podría decirse que el una vez finalista del Man Booker Patrick deWitt (Vancouver, 1975) es una rara, rarísima y extraordinaria avis en lo que a literatura cool mundial se refiere. Porque sus historias, desde la inaugural y aún no asentada Abluciones (2009) —el camarero anotasecretos de un antro perdido en Hollywood, que le habla al lector como si lo tuviese delante—, pasando, cómo no, por la divertidísima 'Los hermanos Sisters' (2011) —casi una versión del wéstern galáctico de Richard Brautigan 'El monstruo de Hawklin'e—, parecen provenir de ninguna parte o, mejor dicho, de una que no tuviese nada que ver con nada, un espacio exterior en el que reina la libertad, sin límite, y la reconstrucción del mito desde ningún mito conocido: el monólogo interior autopropulsado desde la barra de un bar; el wéstern después del wéstern hecho wéstern delirante, y en el caso que nos ocupa, el gótico —con castillo horrible, mayordomo sumiso, barón bestia y encantadora chica de chamizo en el pueblo sometido— del absurdo, pero un absurdo a ratos macabro y terrorífico, un absurdo sin piedad que resulta, por momentos, delicioso. Por LAURA FERNÁNDEZ