Alejandra G. Remón: “Nosotros somos lo que somos cuando nadie nos ve”

El primer sitio donde Alejandra G. Remón apoyó la muñeca para escribir fue en un diario. No había soplado ni diez velas sobre una tarta y estaba enganchada a los libros de Barco de Vapor. Desde entonces ha escrito mucho: ordenado, desordenado, hilado, sin hilar, emociones experiencias, dolores, sensaciones... Un tótum revolútum que se fue acumulando en su mente y en sus dedos.

Ahora ha cogido parte de todo aquello, exactamente lo que abarca la última década, y lo ha metido en 200 páginas que hace un par de semanas aparecieron en los estantes de las librerías. Cuando nadie mira (Lunwerg Editores) es un fragmento hecho de muchos fragmentos de su vida. Esa que ha ocupado más o menos los veinte y la entrada a los treinta. Ni hipérboles, ni dobles tintas, a Remón le gusta la frase clara, directa: "Que sea entendible. La sencillez del lenguaje es lo que más cala porque llegas a todo el mundo".

Este libro, que no iba a ser un libro ni ella escribió jamás pensando en que lo fuera, es una forma de creer en sí misma, y, un poco, de alcanzar al otro: al que lee. Es consciente de que Cuando nadie mira solo es un paso más en un camino que espera largo: "Si solo tienes una meta y no hay nada más, se acaba el mundo. Hay que ser amplio de miras porque si hay una única cosa, y no la consigues, la frustración es muy mala. Es importante ser maleable".

Ella, la protagonista de este capítulo de Creadorxs, producido por Neurads, forma parte de un maravilloso y creciente número de nombres femeninos dentro del mundo editorial. Lo sabe. "En este último año, en mi editorial, el 90% de los libros editorialesEs el momento, según ella, de mostrarte tal cual uno es, de que no haya que retirar un telón para salir al mundo. Dentro y fuera, lo mismo. Aunque sea el caos.

¿Qué es 'Creadorxs'? Poner nombre y apellidos a una generación unida por el arte ha sido el punto de partida de Creadorxs, un documental en formato entrevistas creado y dirigido por David Velduque y Marco Laborda. Catorce capítulos sobre los artistas más transgresores del panorama nacional, un retrato individual y un reflejo de su generación. Puedes leer más sobre Creadorxs haciendo click en este enlace.

