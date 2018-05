Mercedes Bellido: “En el mundo creativo es importante salir de la zona de confort”

Nació en Zaragoza en 1991, pero se salta cualquiera de esos topicazos que tan extendidos están sobre los millennials. Y nunca ha querido meterse ahí, pero quiere pensar que la creatividad, las inquietudes y las ganas de hacer cosas también dibujan el perfil de su generación. Y esas características sí le pertenecen.

Hace unos años, sin haber terminado Bellas Artes, sus dibujos estallaron en Instagram. No hace mucho caso a las redes sociales, sabe que su lugar hoy se debe en parte a aquel momento en el que pensó que se había equivocado por completo de rumbo: iba a estudiar Derecho. Sus padres dijeron "ni hablar". Acabó metida en la facultad de Cuencia ocho horas al día para pintar. Pintar, pintar, pintar.

Un día empezó a colgar lo que salía de aquellas jornadas maratonianas en la red social y empezó a pensar que tal vez no se hubiese equivocado tanto. Ahora, su obra, de colores fuertes y envuelta en algo parecido al más allá, tiene miles de seguidores. Y las marcas se la rifan. Una de las protagonistas de Creadorxs, producido por Neurads, no es solo pintora, se ha convertido también en influencer, a pesar de que los grandes eventos no le interesan especialmente y prefiere su apacible estudio y no estar pendiente de los likes.

Habla de su obra sin terminar de definirla: "No quiero condicionar lo que ve el espectador". Hay calaveras, velas, esoterismo. Ella pronuncia la palabra "misterio". Se mueve bien en ese espacio entre lo que se ve y lo que se imagina a través de felinos, caballos y naturaleza. Los humanos, por lo pronto, se quedan fuera, aunque es un reto que tiene pendiente.

¿Qué es 'Creadorxs?' Poner nombre y apellidos a una generación unida por el arte ha sido el punto de partida de Creadorxs, un documental en formato entrevistas creado y dirigido por David Velduque y Marco Laborda. Catorce capítulos sobre los artistas más transgresores del panorama nacional, un retrato individual y un reflejo de su generación. Puedes leer más sobre Creadorxs haciendo click en este enlace.

