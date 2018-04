Rocío León: "No me siento parte de ningún movimiento... me encantaría"

"Siento que hay gente que hace lo mismo que yo y con la que puedo estar de acuerdo en un momento dado o no, pero no me siento parte de ningún movimiento... me encantaría". Así responde la actriz Rocío León a la pregunta sobre si es posible hablar de una nueva generación de artistas. En su caso la de realizadores con los que ha rodado películas, como Carlos Vermut (Diamond Flash), Manuel Bartual (Todos tus secretos), Pablo Maqueda (Manic Pixie Dream Girl) o Pablo Hernando (Berserker). Directores reconocidos que la han situado en una escena cinematográfica independiente muy poco convencional.

Creadorxs, es un documental en formato entrevistas creado y dirigido por David Velduque y Marco Laborda. Catorce capítulos sobre los creadores más transgresores, un retrato individual y un reflejo de su generación. Los vídeos se cierran con un mensaje del protagonista a sí mismo cuando era niñ. En el caso de Rocío León: "No pienses en el futuro, no eres incorrecta, confía en tus sensaciones, sentimientos y reflexiones. Y que vales... que no te lo tiene que decir nadie, que tú ya lo sabes".

