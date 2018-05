CARTAS AL DIRECTOR

Con una abstención récord, superior al 50% —el principal partido de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llamó a los venezolanos a no participar en unas elecciones sin garantías democráticas—, Nicolás Maduro se ha autoproclamado ganador de unos comicios que son un auténtico fraude y que no cuentan con el respaldo de ningún país. “Votos o balas, paz o violencia”, dijo en tono amenazante en el momento de depositar su papeleta en la urna: este era el escenario que pronosticaba Maduro si no salía ganador. La gran mayoría de los venezolanos reclaman unas elecciones libres para sacar al país de la quiebra social, moral, económica y política en la que se encuentra. La oposición venezolana ha dado muestras, una vez más, de un gran civismo frente a las continuas provocaciones del Gobierno chavista de Nicolás Maduro.— Patricio Simó.

